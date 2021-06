– I slett lune...? Slett ikke!

Meninger

Jeg får takke Olav Gunnar Ballo for svaret på mitt forrige innlegg. Nå er jeg nok ikke i så «slett lune» som han vil ha det til. Slett ikke! Jeg pleier å si at jeg sliter med et godt humør, så det skal nok mere til enn som så.

Ballos metode Magnar Leinan reagerer på gjennomgående raljerende tone i debattinnlegg i dette svaret.

Min hensikt var egentlig bare å slå et slag for den gode, gamle folkeskikken i den offentlige debatten. Som min gamle far pleide å formane meg da jeg var i trassalderen: Svar ordentlig, gutt, når folk snakker til deg!

Nok om det – ettersom Ballo er så glad i dikt, tenkte jeg at også jeg skulle bidra med et. Det holder neppe nivået til Ibsen, Bjørnson og Wergeland, så jeg tror kanskje jeg venter litt med å kontakte forfatterforeningen, men jeg har da i det minste skrevet det selv:

Dette livet er sør’n ikke lett

når folk nekter å ta til vett!

Hvordan kan det ha seg

at det stort sett er meg

som forstår at jeg alltid har rett!?!

Jeg har prøvd å forklare dem det

men ikke f… om de evner å se!

Hver gang jeg har fortalt

at alt de mener er galt

så begynner de bare å le!

Er det rart man blir oppgitt og lei

når folk tror de vet mere enn meg!

Med 80-talls logistikk

og 90-talls statistikk

vet jeg alltid bedre enn deg!

Magnar Leinan