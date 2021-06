– Du skal få en dag i mårå

Meninger

Et langt skoleår er straks over for elevene i Troms og Finnmark. Et skoleår som har vært preget av hjemmeskole, Teams-undervisning, og et nytt og utfordrende læringsmiljø. Det kan ikke være tvil om at denne pandemien har rammet barn og unge hardt, og tatt fra de mer enn et verdifullt år på skolebenken.

Jeg synes både lærere og elever har vist en fantastisk tilpasningsevne, de har sammen gjort det beste ut av «en dårlig hånd», utdelt fra verden. Likevel frykter jeg at annerledes undervisning og usikkerhet gjennom hele skoleåret kan ha bidratt til å skape kunnskapshull hos enkelt eleven.

I dag, også før pandemien, går fortsatt alt for mange ut av grunnskolen uten å kunne lese og skrive skikkelig. Vi i Høyre ønsker at enda flere skal fullføre og bestå videregående skole. For å fortsette den gode utviklingen vi har sett i årene fra 2013 til før pandemien, er det en rekke tiltak som må på plass i etterkant av pandemien.

Først og fremst mener vi at fraværsgrensa må gjeninnføres. Det å stille krav til elevene om oppmøte er viktig, fordi dette krever at de møter opp til 90% av undervisningen i alle fag. Utviklingen siden fraværsgrensen ble innført i Finnmark viser at flere gjennomfører den videregående opplæringen. Å stille krav er å bry seg, også i skolepolitikken.

Videre har regjeringen nylig fått vedtatt «Fullføringsreformen» i Stortinget. Denne reformen gjør at alle nå får rett til å fullføre videregående opplæring, det skal settes inn midler og ressurser til tidlig innsats, man skal få rett på læreplass og det skal bli et bedre tilpassede opplæringsløp for alle elever som går på videregående. Dette er fremtidsrettet og god politikk, som vil komme ungdom i Finnmark til gode.

Det er imidlertid ikke bare potensielle kunnskapshull vi frykter som en konsekvens av pandemien. Vi frykter også at pandemien med hjemmesitting og begrenset sosial kontakt har gått hardt ut over den psykiske helsen til mange av elevene i hele Norge. Vi politikere har en plikt til å sørge for at hjelpen er god, nær og tilgjengelig for de som trenger den. Høyre har i regjering økt antallet helsesøstre på videregående skoler over hele landet med flere hundre nye stillinger siden vi kom i regjering i 2013, i tillegg til at regjeringen nå gir 30 millioner kroner ekstra til psykisk helse i skolen.

Pandemien har snudd hverdagen til oss alle, men den har nok gått ekstra hardt ut over ungdomstiden. Bent Høie sa i fjor at «Neste sommer finnes ikke når du er ung», med referanse til at denne tiden vi nå skal inn i ofte betyr mer for unge mennesker enn for oss som begynner å bli eller er voksne – fordi sommeren du fyller 18 år får du aldri igjen. Det er jeg helt enig i, men vi skal også huske på det Alf Prøysen som sa «Du ska få en dag i mårå». For det kommer en morgendag, uten pandemi, uten sosial distansering og isolering. Når den dagen kommer, er det viktig at alle elever som går ut av den videregående skole i Finnmark er klare for den, både faglig og psykisk. Jeg motiverer meg med Alf Prøysen kloke ord i sangen «Du skal få en dag i mårå»:«

Og hvis du ikke greie det og æilt er like trist

Så ska du høre suset over furua som sist,

Du ska få en dag i mårå som rein og ubrukt står,

Med blanke ark og farjestifter tel».





Vetle Langedahl, 1. kandidat Høyre

Troms og Finnmark