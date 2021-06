– Pasientfokus uten egen politikk

Meninger

Takk for nok et svar som ikke svarer på spørsmålene. Å framheve svakheter og fremme kritikk av politiske motstandere er helt vanlig i en valgkamp. Det som er uvanlig er at Pasientfokus ikke har noen egen politikk.

Da blir det også ganske enkelt å kritisere de «vanlig» politiske partiene når de må følge sitt partidemokrati. Alle vet at Alta Arbeiderparti ønsker en annen sykehuspolitikk for Alta enn det fylkespartiet og partiet nasjonalt har gått inn for. Sånn er det i et demokrati.

Men, Alta Arbeiderparti jobber systematisk for sine synspunkter, for å få gjennomslag, til slutt. Og selv om det bare er vi i Alta Arbeiderparti som legger merke til det, var oppslutningen om viktige helsepolitiske tiltak i Alta større enn noen gang tidligere i årsmøtet til Finnmark Arbeiderparti.

I en tabloid virkelighet betyr ikke dette noe, men i politikken er dette viktige signaler. Vi jobber systematisk med å overbevise våre folk om å støtte våre standpunkt. Og det er en krevende jobb, men ifølge Pasientfokus gjør vi ikke jobben bra nok – vi får vel egentlig beskjed om at vi er dårlige politikere, for ikke å si dårlige mennesker. Det er tungt for mange å bli oppfattet slik.

Det interessante er at Pasientfokus sin strategi synes å være at de skal overbevise partiene og politikerne på Stortinget om Pasientfokus sine synspunkter, slik at de får støtte og oppslutning på Stortinget? Det ligner ganske mye på den strategien Alta Arbeiderparti har, men som Pasientfokus gir oss knusende kritikk for.

Vi ønsker Pasientfokus lykke til med strategien og vi kan garantere at vi ikke skal møte Pasientfokus med den misnøyen og forakten de møter oss med.

Bente Haug

Nestleder Alta Arbeiderparti