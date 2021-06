Meninger

Det ser ut som at nestlederen i Alta Ap ser på Pasientfokus er ei partipolitisk valgliste på linje med andre vanlige partier. Jeg ser på Pasientfokus som ei protestliste med en sak som hovedfokus, nemlig helsetilbudet til befolkningen i Finnmark, med spesielt fokus på tilbudet i Altaregionen.

Ved stortingsvalg har jeg stemt på SV siden 1972 da vi var et valgforbund. Dette har jeg gjort på grunn av partiets politikk i blant annet utenriks- forsvars-, miljø-, skole- og helsepolitiske spørsmål. Dessverre finner jeg det vanskelig å støtte finnmarkskandidaten til SV i år.

Etter mange år, der Finnmark SV har sviktet partiets tradisjoner med å satse på kunnskapsbaserte standpunkter i behandlingen av politiske spørsmål, men heller støtter opp om følelsesladede fiendebilder. I tillegg fikk vi en skitten nominasjonsprosess i partiet, ledet av mindretallet i nominasjonskomiteen. På denne bakgrunn tror jeg at min stemme denne gangen går til Pasientfokus.

Jeg forventer ikke at de skal gjøre seg gjeldende i alle de store politikkområdene som blir behandlet på tinget, jeg tror heller ikke at deres stemme vil medføre store endringer i disse spørsmålene, sjøl om de ikke stemmer i tråd med mine prioriteringer. Jeg håper virkelig de får plass i Helse- og omsorgskomiteen på stortinget dersom de kommer inn.

Uansett tror jeg de vil gjøre alt for å bli hørt i de fora de får tilgang til og personlig påvirkning han være veldig effektivt det har vi sett av tidligere enmannsgrupper. De andre partiene i Finnmark bør være så redelig at de forholder seg til «programmet» til Pasientfokus som er formidlet veldig tydelig i lokale og nasjonale medier og ikke forlange standpunkter til alle mulige politiske spørsmål som ikke ligger i begrunnelsen for valglisten. Jeg tror som sagt de hverken vil ruinere utenrikspolitikken eller samferdselsbudsjettene.

Ole Simonsen