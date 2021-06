– Hva skal Pasientfokus "sysle med" hvis de får plass på Stortinget

Meninger

Spørsmålet stilles av Alta Ap sin nestleder i Alta, Bente Haug. Det er litt merkelig at Alta Ap krever at vi i Pasientfokus skal være åpen med Alta Ap – samtidig som de selv ikke er åpen med velgere i Alta om deres egen plan videre.

– Svar ønskes og utbes – På et tidspunkt må Pasientfokus fortelle hvordan de skal handle om de får et sete på Stortinget, skriver Bente Haug.

For det vi i Pasientfokus og mange med oss lurer på er hva sysler Alta Ap egentlig med – når dere nå skal drive valgkamp for et parti som nedprioriterer Alta og Kautokeino sine syke eldres behov for geriatrisk avdeling, gravide kvinners behov for fødeavdeling – og akutt syke pasienters rett til behandling på riktig sykehus til riktig tid.

Alta Ap skal drive valgkamp for et parti som har et årsmøtevedtak på at Alta ikke skal få fødeavdeling, akutt og avdeling for geriatri. Ap sine kandidater, også 2. kandidat fra Hammerfest, vil dermed få fritt spillerom de neste fire årene til å jobbe mot Altas syke og fødende. På et tidspunkt må Alta Ap, ut fra eget bryst, forsvare sitt valg om å støtte de som motarbeider Alta - og ikke ved å så tvil eller undergrave demokratiets verdi som gir alle rett til å stille liste til et stortingsvalg.

Bente Haug skriver i sitt innlegg at Pasientfokus "på et tidspunkt må fortelle hvordan de skal handle om de får et sete på Stortinget: Et sted å begynne er å forklare hvordan de (Pasientfokus) skal få gjennomslag til å endre nasjonal helse- og sykehusplan." Det kunne vært fristende å spørre Bente Haug hva Finnmark AP fikk med av betydning for pasienter i Alta og Kautokeino ved siste Nasjonal- helse og sykehusplan som ble vedtatt i mai 2020.

Det var da Ap stemte "nei" til fødeavdeling til Alta. På et tidspunkt før valget er det viktig at Bente Haug og resten av Alta Ap sier noe som kan forsvare Ap sin nedgradering av kvinner i vår region sine rettigheter til en trygg fødeavdeling lokalisert til Alta.

Gjeldende Nasjonal Helse- og sykehusplan varer fram til 2023. Neste Nasjonal helse- og sykehusplan skal utarbeides og skal behandles/ vedtas i 2023. Det vil si samme år som Alta Ap skal ha ferdig fødeavdelingen i Alta - i tråd med Alta Ap sine løfter før kommunevalget i 2019. Kan Bente Haug si noe om planene videre for oppfyllelse av partiets valgløfter fra 2019?

Hvis vi i Pasientfokus kommer på Stortinget lover vi våre støttespillere at vi skal jobbe kunnskapsbasert. Vi skal, slik det gjøres innenfor samfunnsvitenskapen, fortsette med å triangulere vår kunnskap slik at den blir korrekt og ikke basert på partipolitisk synsing. Det vil si at vi vil fortsetter å snakke med pasienter, deres familier og der det er naturlig med deres leger og eller pasientens journaler - alt etter pasientens ønsker om åpenhet.

Den kunnskapen skal vi bringe med oss i arbeidet med Nasjonal Helse og sykehusplan. Hvis AP fortsetter å ignorere pasienter i vår region sine utfordringer - ja, da faller Ap sin politikk om likeverdighet, få slutt på forskjellene i Norge i grus. Men det er jo selvfølgelig Ap sitt valg.

Det går mot valg. Alta Ap er redd for å miste velgere. For å hevde seg kan det se ut for at Alta AP har et mål om å så tvil om Pasientfokus evner til å ivareta de forpliktelsene vi påtar oss på vegne av velgere som stemmer Pasientfokus ved kommende stortingsvalg.

Fakta er at Stortinget er full av vanlige menn og kvinner. Det eneste som skiller dem fra oss andre, er at de har uvanlige verv. Og svært mange av disse vanlige menn og kvinner har ikke forstått, eller ønsket ikke å forstå, alvorlighetsgraden deres manglende handlinger får for syke mennesker i vår region - kanskje fordi det er enklere å følge partidemokratiet.

Til de av dere som mener at Pasientfokus kritiserer Ap mest, så beklager vi at inntrykket kan feste seg. Men saken er at Pasientfokus forbeholder oss retten til å besvare Ap sin underlige politiske dans, hvor egen manglende handling glatt blir oversett, mens Alta Ap stiller krav til Pasientfokus. Det naturlige ville være, slik vi i Pasientfokus ser det, at Ap etterlever lignende krav til seg selv.

Irene Ojala

1. kandidat

Pasientfokus