BUL vil ha boikott av VM i Qatar

Meninger

– Bossekop UL kommer til å gå innfor boikott av Qatar VM på det ekstraordinære fotballtinget 20.06, opplyser klubben i en pressemelding.

De skriver videre at begrunnelsen for dette er:

– Gjennom utvalgsarbeidet har det blitt klart at det ikke er gjennomført gode nok endringer verken i Qatar eller i FIFA til at det er moralsk forsvarlig å delta i VM-sluttspillet i 2022 dersom det foregår i Qatar. Det er heller ingenting som tilsier at Qatar vil greie, eller er villige til, å gjennomføre store nok endringer i tiden frem mot mesterskapet. En norsk boikott er riktig fordi det viser at Norge ikke godtar at fotballen blir brukt til å legitimere systematiske og grove brudd på menneskerettighetene, brudd på fotballens verdier og å renvaske diktaturer.

Her er våre seks viktigste grunner til å gå inn for en boikott:

Fotball-VM i Qatar er så langt det verste eksempelet på hvor langt fotballen har beveget seg fra sin opprinnelige idé og de verdiene fotballen skal kjennetegnes av.

Qatar skulle aldri vært tildelt VM. Det er hele utvalget som fotballforbundet satte ned i forbindelse med det ekstraordinære tinget enige om. Og det er det mange grunner til. En sentral grunn er att av de 22 som i sin tid tildelte Qatar VM så er 16 enten suspendert, siktet eller havnet i fengsel som følge av korrupsjon i forbindelse med tildelingen.

Med arbeidet i utvalget har det blitt enda tydeligere for oss at verken norsk eller internasjonal fotball har tatt noe ansvar for denne situasjonen. Hvordan skal vi klare å utfordre pengemakten i fotballen hvis vi aldri vil trekke opp en grense?

Dette er et problem fotballen selv har skapt, og det er fotballen sitt ansvar å rydde opp. Det gjelder både FIFA og Norges Fotballforbund.

En boikott er det mest kraftfulle virkemidlet norsk fotball har og vil få stor internasjonal oppmerksomhet. Det vil være med på å sette en ny standard for hva fotballen kan akseptere i fremtidige mesterskap.