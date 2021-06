– Svar ønskes og utbes

Meninger

Takk til Pasientfokus og førstekandidat Irene Ojala. Det er et langt svar. Det er et svar som godt illustrerer hvorfor det er nødvendig å utfordre Pasientfokus og Irene Ojala på hvordan de skal få omsatt sitt hovedfokus til politiske løsninger som blir vedtatt på Stortinget.

Om det ikke er ett mål å få gjennomslag på Stortinget, er det jo greit at velgerne får vite om det før valget. Det er ganske merkelig at Pasientfokus og Ojala, som har gjennomført så mange analyser av de andre partiene sin politikk, ikke er i stand til å forklare hva de skal gjøre på Stortinget og hvordan de skal operasjonalisere sine målsettinger til praktisk politikk.

Jeg må her berømme Pasientfokus, for så langt jeg har sett, har de faktisk ikke lovet potensielle velgere ett eneste politisk resultat.

Det er jo en strategi, men jeg tror ganske sikkert at en slik strategi ikke vil virke for andre politiske partier. En annen strategi Pasientfokus har tatt i bruk er å gi knusende kritikk av partier og politikere, og det har hatt en oppsiktsvekkende effekt.

Få, om noen politiske partier eller politikere, har turt å stille kritiske spørsmål til Pasientfokus. Redselen for å miste velgere er sikkert en årsak, men det er også komplisert å diskutere med et parti som bruker vanskelige og vonde pasienthistorier som virkemiddel og som ikke forklarer hvordan de skal forhindre at det i framtida blir flere slike historier.

På et tidspunkt må Pasientfokus fortelle hvordan de skal handle om de får et sete på Stortinget. Et sted å begynne er å forklare hvordan de skal få gjennomslag til å endre nasjonale helse- og sykehusplan.

Bente Haug

Nestleder

Alta Arbeiderparti