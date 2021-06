Meninger

På besøk i Alta fikk jeg kjennskap til og prøvd ut et omfattende tilrettelagt løypenett for skigåing vinter som sommer, sykling og turgåing eller som snarvei til og fra jobb. Løypene ligger i gangavstand fra flere boligfelt. Et fantastisk folkehelsetilbud!

På besøk i Alta fikk jeg også sett en omfattende forsøpling langs veier, stier, i skogholt og på strender. Jeg fant; bildeler, innpakning fra take-away, flasker av plast og glass osv i et mangfold og volum som overrasket meg. Hvorfor legger ikke altaværingene søppla i søppelbokser eller tar den med hjem?

Dere har fine uteområder og en dugnad for å holde søpla borte vil få de til å skinne enda mer. Beboere på Aronnes arrangerte dugnad for å samle søppel. Hva om beboerne i alle bydelene gikk sammen og plukket søppel? Jeg tror at litt søppel og rot en plass, raskt genererer mer.

Anna Hjulstad