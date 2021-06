– Varsko her, statsminister!

Meninger

Koronapandemien har satt oss på mange prøver, og krevd mange beslutninger fra nasjonalt hold som har krevd mye av oss som samfunn. Det har vært mange og sterke restriksjoner som den enkelte innbygger har måtte følge lojalt opp, slik at vi sammen skulle få slått tilbake pandemien. Nå er vi der at vi sakte, men sikkert, slipper opp disse begrensingene og har tatt flere steg i retning av å gjenåpne samfunnet for normal aktivitet.

Og da må man holde tungen rett i munnen, statsminister! For det har unektelig vært mange diskusjoner rundt lunsjbord og middagsbord gjennom det siste året rundt hvilke av de vedtatte begrensinger som logisk holder vann satt opp mot andre begrensninger for enkeltmennesket. Vi har heldigvis en høyst oppegående befolkning i Norge, som er i stand til å tenke selv og vurdere riktigheten av det ene satt opp mot det andre. Derfor må sterke begrensinger i enkeltmenneskets liv ha tillit hos de som rammes.

Nå mangler regjeringen igjen tillit på et av de største enkeltområdene i det norske samfunn. Breddefotballen. Breddefotballen for unge voksne åpnes fortsatt ikke opp. Nå er det sesong 2 som ikke igangsettes. For hundretusenvis av spillere, ledere, trenere, publikum – og dugnadsgjenger i bydeler og bygder rundt om i det ganske land. Det er ikke akseptabelt, statsminister Erna Solberg!

Når man åpner for konserter med 3.000 personer samlet, når man åpner for utenlandsreiser og innenlandsreiser, når man åpner puber og man ser at tusenvis av mennesker samles i parker og på strender for å leve sine liv, så fremstår det unektelig som ulogisk at man ikke tillater at 22 unge voksne mennesker skal få spille fotball på en 7.000 kvadratmeter (!) stor fotballbane. Fordi det kan medføre smittespredning!

Jeg vet ikke hvilket forhold statsministrene selv har til breddefotball, men for egen del kan jeg si at det er et viktig lim i bygder og bydeler som ikke kan overvurderes. Når du kommer utenfor normal rekkevidde til puber og konsertlokaler, så er idrett et samlingspunkt. Et knutepunkt. Ikke bare for de som spiller fotball, men også for de rundt. Jeg er redd for at statsministeren og hennes regjering skal ødelegge det avgjørende dugnadsmiljøet rundt idrettslag når man nå for andre sesong på rad legger breddefotballen i hvilemodus. Og folkehelseperspektivet for de titusenvis av voksne, vanlige mennesker som ved siden av sitt vanlige arbeids- og familieliv ikke får spille fotball med vennene sine, forstår alle som samtaler rundt lunsj- og middagsbord. Bare ikke statsministeren.

I Nordlys kunne man lese at fotballag med unge voksne spillere i Troms har startet med trening, til tross for at de ikke har lov ifølge Erna Solbergs regjering. Det er svært alvorlig for oss som samfunn når regjeringen er så tonedøv over så lang tid at en av samfunnets største organiserte grupper mister tilliten til myndighetene. Det kanskje viktigste vi har i vår norske samfunnsmodell, er den høye tilliten innbyggerne har til våre myndigheter. Nå setter statsministeren dette på spill, gjennom en gjenåpning av samfunnet som ikke har støtte i store deler av samfunnet. Det er alvorlig, statsminister!

En av Norges fremste eksperter på smittespredning, professor Ørjan Olsvik, har på oppdrag fra Norges fotballforbund levert en rapport som konkluderer med at gjenåpning av breddefotballen ikke vil medføre vesentlig påvirkning på smittetrykket i Norge. Den rapporten ble levert for flere måneder siden!

Så hva er det du venter på, Erna Solberg? Vi krever at breddefotballen åpner nå!

Bjørn Inge Mo (Ap)

Fylkesrådsleder i Troms og

Finnmark fylkeskommune