Støtte til de streikende fra Alta SV

Meninger

Vi i Alta SV ser at om kort tid kommer vi til å mangle drøssevis med lærere i Altaskolen, også rekrutteringen til sykepleierfaget er alt for svak.

Nå har UNIO gjort et forsøk på å få opp statusen og rekrutteringen til yrkene. Vi vet alle at lønn er viktig for dem som tar høyere utdanning, og skal vi få disse kloke hodene inn i samfunnskritiske yrker må vi også gi en lønn som tilsvarer ansvaret og viktigheten til disse gruppene.Alta SV støtter de streikende, nå må KS finne tak i pengene som gir disse yrkene et solid lønnsløft.

Yrkesgruppene har tapt lønnskampen i årevis. Sykepleierne har stått på for våre syke og eldre ved å gi pleie og omsorg, ikke minst under Konona-tiden og læreryrket trenger nyrekruttering. Høyresiden i norsk politikk ønsker å gjøre den norske skolen bedre og prøver å bote på rekruteringsmangelen med nye lærerplaner, men det er ikke nye planer og rapporter som løfter statusen til yrket. Derimot vil lønn og framsnakking bidra til dette!

Nå må Regjeringen prioritere riktig, og det er ikke å gi skattelette til de rikeste men å investere i de unge og hjelpe de syke. SV står sammen med lærerne i denne streiken. Stå på, kamerater!

Styret i Alta SV