Kampen for fødeavdeling

Meninger

Ordfører i Alta ønsker innfridd kravet om fødeavdeling til Alta nå. Fornuften tilsier at Monica Nielsen, ordfører i Alta for AP, har helt rett i sin vurdering om at Alta må få fødeavdeling med akutt, så snart som mulig. Men det er noe som ikke henger i hop.

Ordføreren i Alta, fra Ap, har jobbet i 20 år for fødeavdeling til Alta. Likevel stemte årsmøtet i Finnmark Arbeiderparti mot fødeavdeling, akutt og geriatri til Alta, så sent som høsten 2020. Det er det årsmøtevedtaket som Finnmark Ap går til valg på ved stortingsvalget i september – og som vil bli gjeldende de neste fire årene for Ap på Stortinget – i alle fall hvis ikke Finnmark Ap gjennomfører et nytt årsmøte - og endrer sin beslutning fra høsten 2020.

Arbeiderpartiet var beslutningstaker for Helseforetaksmodellen i 2001, iverksatt januar 2002. Det vil si Ap har lagt føringer for dagens system like lenge som ordfører Monica Nielsen i Alta har stått på barrikadene for fødeavdeling til Alta. Det er det all grunn til å tenke nøye over. To partier som i dag sier at de vil skrote helseforetaksmodellen, er Sp og SV. Skroting av helseforetaksmodellen var forøvrig også partienes mål i 2005, men i åtte år i regjering, klarte de ikke å rikke Ap i noen retninger.

Til høstens valg kan det være at Ap, Sp og SV igjen skal styre landet. Igjen vil Sp og SV skrote foretaksmodellen – igjen sier Ap nei til det. Når verken Sp eller SV stiller krav til Ap om at den nye regjeringen må skrote helseforetakene, kan man ikke vente at det blir en løsning i løpet av de neste årene – selv om de tre partiene kanskje kommer til å styre ilag.Vi i Pasientfokus kan ikke se at det går mot en løsning for fødeavdeling til Alta – i alle fall ikke om Ap i Finnmark får det som de vil.

For det er faktisk slik at Ap sammen med Sv har jobbet knallhardt MOT fødende kvinner fra Alta og Kautokeino i mange år. Det er jo en av grunnene til at Alta Ap trakk sine folk fra lista til høstens stortingsvalg. Det er en av årsakene til at Pasientfokus ble oppfordret av flere til å stille liste til årets stortingsvalg.

Men du verden det hadde vært strålende om Finnmark AP hadde snudd i saken - gjennomfører et ekstraordinært årsmøte - og beslutter at Alta skal ha fødeavdeling med akutt.

Ordfører i Alta ønsker innfridd kravet om fødeavdeling til Alta nå. Det er fint. Det henger sammen med det som ordfører Nielsen, sammen med daværende leder i Alta Ap, Ole Steinar Østlyngen, lovet velgere i Altaregionen før valget i 2019. Arbeiderpartiet i Alta hadde da ambisjon om at en nybygd fødeavdeling i Alta skulle ta mot de første babyer født ved egen fullverdig fødeavdeling i 2023. Altså om to år. Bakgrunnen var et mulighetsstudie som folk i Alta betalte for gjennom skatter og avgifter.

Da saken ble omtalt i Altaposten 30. august 2019 kunne vi lese følgende:" Bygger ikke Helse Nord, bør Alta kommune være klar med spaden. Vi behøver ikke gå langt tilbake i tid for å finne en utbygging der Alta kommune la 150 millioner kroner på bordet for å bygge ut helsetilbud som var spesialisthelsetjenestens ansvar." Nilsen og og Østlyngen mente i 2019 at Alta kommune kunne bygge og leie ut til Helse Nord.

I august 2019 var det kort tid til kommune- og fylkestingsvalget. Løftene som Ap-lederne i Alta la fram var basert på at det haster “mest med fødeavdelingen og støttefunksjonene. Vi ser muligheter for en trinnvis utbygging med de alternativene som er fremkommet. For å få realisert fødeavdeling med nødvendige tilleggsfunksjoner, som anestesi og kirurgi, er det snakk om et utbygging på 1000 m2. Det kan vi få innenfor 100 millioner kroner." sitat slutt.

Pasientfokus driver ikke med valgløfter. Vi jobber målrettet. For å nå målet om fødeavdeling og akutt til kr. 100 millioner, opprettet Pasientfokus sist høst stiftelsen Alta sykehus med Pasientfokus. Det vil si lenge før vi ble oppfordret til å stille liste til høstens stortingsvalg.

Pasientfokus selger andelsbrev for å nå målet om fullverdig fødeavdeling, akutt og geriatri til Alta. Pengene som kommer inn, går uavkortet til stiftelsens intensjon. Et andelsbrev på kroner 550 går ikke til Pasientfokus 500.- går uavkortet tilbake til befolkningen i Alta. De resterende 50 kronene går til å administrere arbeidet, trykking, samt porto. Det er folk fra samtlige partier som støtter jobben vi gjør: "Fordi staten tar ikke ansvar for gravide og syke i Alta og Kautokeino. Derfor må vi støtte stiftelsen som Pasientfokus har opprettet."--

Selv om viljen fra Alta Ap ikke tviles på, fremstår Finnmark Ap og AP sentralt, som et parti som gjør forskjell på folk. Ap er partiet som aksepterer at syke eldre, fødende kvinner og akutt syke mennesker blir sendt omveien til lokalsykehus som ofte påfører pasienter prognosetap.

Den situasjonen er et resultat av helseforetaksmodellen som Ap var arkitekten bak og fikk innført for 20 år siden – omtrent samtidig som flere Ap-kvinner i Alta startet arbeidet for fullverdig fødeavdeling til Alta.

Irene Ojala

Pasientfokus