Omsorg og varme i helsevesenet

Meninger

Ofte hører og leser vi om misnøye med helsevesenet og tabbene som gjøres. Sjeldnere får vi høre om solskinnshistoriene, selv om de siste nok er i et overveldende flertall. Jeg føler derfor et sterkt behov for å formidle min opplevelse av mitt møte med Alta klinikk i dagene rundt 17. mai.

Min mor var inntil hun døde 22. mai innlagt ved Klinikk Alta i ca en måned med alvorlig sykdom. De siste par ukene før hun døde hadde hun de nærmeste rundt seg hele døgnet. Med corona i nærmiljøet var det utfordrende for klinikken at mamma hadde ønske om at vi var sammen med henne. En utfordring de løste til beste for oss alle.

De siste dagene av mamma sitt liv opplevde vi som pårørende at ikke bare hun, men også vi, ble møtt med god omsorg og varme. Vi følte imøtekommende nærvær og opplevde en faglig dyktighet som vi satte stor pris på og vil huske.

Vi vil takke for det dere gjorde for mamma og oss de siste dagene av hennes liv.

Trond Peder Nilsen