– Lærerne må ha tid til elevene

Meninger

Utdanningsforbundet i Alta skriver i Altaposten 21. mai om Senterpartiets skolepolitikk. Det setter vi pris på, for vi jobber for å ha best mulig politikk for oppvekst og utdanning i hele landet. Senterpartiet har i all sin tid jobba for at elevene skal ha bedre tid med lærerne og lærerne bedre tid med elevene.

– Hva er en lærer verdt? – Når lønna i tillegg er lav, ønsker ikke de unge å bli lærere, skriver Utdanningsforbundet etter gårsdagens årsmøte.

4.-5. juni har Senterpartiet landsmøte og skal behandle nytt partiprogram for 2021-2025. Dette legger rammene for hvordan vi skal jobbe i Stortinget og en potensiell ny regjering. Her er lærernorm en diskusjon. Det er derfor ikke avgjort ennå hvordan vi skal jobbe videre med norm-kravet.

I stort er vi skeptiske til normkrav, fordi det gir rapportering og byråkrati som stjeler av tida og ressursene som skal komme barn og elever til gode. Likevel har vi vært med på å innføre normkrav for bemanning og pedagoger i barnehager, fordi vi har sett et behov for det. Når det gjelder lærere i skolen, mener vi at lærertettheten må opp uavhengig lærernormen.

Forslaget som nå skal bli behandla på landsmøtet har formuleringa «videreutvikle lærernormen» fordi vi mener den ikke må bli en hvilepute. Det må være stort fokus på at lærere har tid til å gjøre en god jobb. Senterpartiet har i lang tid jobba for økt lærertetthet, og mer tid og tillit til lærerne. I tillegg har rekruttering av lærere vært noe vi har vært bekymra for. Disse sakene har sammen ført til at vi har foreslått en egen stortingsmelding om rekruttering av lærere, men det har blitt nedstemt to år på rad i Stortinget.

Vi jobber nå for regjeringsskifte for at Senterpartiet skal få være med og utvikle skolepolitikken i vår retning. Nye læreplaner er en start, nå må vurdering og rammer rundt skolen ellers følge opp så fokus på læring og elevenes ve og vel får større oppmerksomhet enn Høyres testregime under Solberg-regjeringa. Dette handler også om å satse på lærerne, som vi er enige med Utdanningsforbundet om at trengs.

Marit Knutsdatter Strand

Stortingsrepresentant Sp

Utdannings- og forskningskomiteen