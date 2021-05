Meninger

Det er igjen lønnsoppgjør i offentlig sektor. I forhandlingene mellom KS og lærerne er det brudd.

Landet har vært og er i en pandemi. Det offentlige har vært ryggraden som har støttet opp og loset landet gjennom krisen. Lærere i skoler og barnehager har gjort en formidabel jobb for alle. Vi har håndtert smittevern, hybridundervisning, stadige omorganiseringer og omstilling, kohorter, teams og hjemmeskole uten å få et øre ekstra for det.

Mange private bedrifter har fått støtte som har gjort dem i stand til å klare seg gjennom pandemien, men noen av disse har også gitt store utbytter til eierne. Lærergruppene fikk et lønnstillegg på 1,7% i fjorårets oppgjør og viste moderasjon med bakgrunn i koronasituasjonen. Når andre grupper oppnår bedre oppgjør i ettertid må dette kompenseres for i årets oppgjør.

Det har over år vært en mindrelønnsutvikling for lærerne. Faktisk så stor at det er vanskelig å fylle skolen med kvalifiserte lærere. I motsetning til helsepersonell, kan skolene sette inn ukvalifiserte dersom de ikke får tak i lærere. Det blir sågar billigere for kommunene.

Kommunene er heldige dersom de kan tilsette kvalifiserte lærere ved oppstart av nytt skole- og barnehageår. Fakta er at det ikke går langt ut i skole- og barnehageåret før det settes inn ufaglærte. Det blir utopi å snakke om fagfornyelse og kvalitet i skolen da. Når lønna i tillegg er lav, ønsker ikke de unge å bli lærere.

Hvor lenge kan vi la en slik situasjon fortsette uten at arbeidsgiver tar sitt ansvar alvorlig? Hva er barn og unges framtid verdt? Hva er en lærer verdt?





Utdanningsforbundet Alta

Uttalelse fra årsmøtet