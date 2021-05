– Historiefortellingen stemmer ikke

Meninger

Fra fylkesrådet er det stadig blitt hevdet at den økonomiske situasjonen til Troms og Finnmark fylkeskommune utelukkende skyldes for lave statlige overføringer. Melodien har vært at det er regjeringen som er årsaken til stadig kutt og svekket tjenestetilbud blant annet innen samferdsel og videregående utdanning i fylket. En slik historiefortelling stemmer ikke, noe regnskapet for 2020 med all tydelighet viser.

Den økonomiske situasjonen, og et stadig svekket tjenestetilbud, er ene og alene et resultat av de politiske prioriteringene som Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet til enhver tid gjør. Det ansvaret er det nå på tide at de tar.

Regnskapstallene for 2020 viser et mindreforbruk på 136,3 mill. kroner. At vi i det hele tatt blir presentert for et positivt resultat er hyggelig og overraskende, etter de signalene og den elendighetsbeskrivelsen som vi stadig er blitt presentert.

Dette er penger som kunne vært benyttet til samferdsel, som fylkeskommunale veier, videregående utdanning og andre fylkeskommunale oppgaver. Når Høyre i siste budsjettbehandling foreslo å styrke samferdselstilbudet, spesielt hurtigbåttilbudet på kysten, ble vi nedstemt. Argumentet var at det ikke finnes økonomisk handlingsrom for å kunne prioritere dette. Økt satsing på videregående opplæring ble møtt med de samme argumentene.

De videregående skolene har de siste årene vært gjenstand for store kutt – kutt som både har rammet elevene, det faglige innholdet og ansatte.

Vi har igjen fått en bekreftelse på at historiefortellingen om manglende statlige overføringer ikke stemmer. Det ligger derfor også en stor gevinst i å se på hvordan pengene blir benyttet, ikke minst når det gjelder den fylkeskommunale administrative organiseringen og skolestruktur. Regnskapet for 2020 viser med all tydelighet at de økonomiske utfordringene på de ulike tjenesteområdene ikke skyldes andre enn de politiske prioriteringene som er gjort av det politiske flertallet i Troms og Finnmark, bestående av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV.

Tallene viser også at det ligger store muligheter i et fremtidig samlet Troms og Finnmark. Et fortsatt samlet Troms og Finnmark har de beste forutsetningene for å kunne tilby både bedre og flere tjenester innen utdanning, samferdsel og andre tjenesteområdene som fylkeskommunen har ansvaret for.

Kristen Albert Ellingsen (H)

Fylkestingsrepresentant