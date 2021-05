– La ungdommen holde på

Meninger

Snescooter-sesongen er over, de hylende monstrene er pakket bort. Det kalles visstnok effektanlegg, det som får dem til å høres ut som sinte rovdyr. Eller, for meg høres det ut som ei dødsdømt ku. At det er ulovlig, og at dem høres kilometervis unna, det får vi nu finne oss i.

Hva er i veien med folk som ikke tåler at dem herjer natt og dag i hyttefeltene og på vidda, vi har jo alle lært likedan når vi var ung? At reindrifta signaliserer at nettopp disse er grunnen til at de kjemper mot åpne scooterløyper utover i mai, det er jo rent oppspinn. Det gjør da ingenting at simla kaster kalven i redsel, for rein er det jo nok av.

At de ødelegger for resten av oss «vanlige» scooterbrukere, det kan heller ikke være så nøye, det er jo bare å kjøre ulovlig. Lover er til for å brytes, i alle fall på dette området, for det er jo en sinnssyk urettferdig lov. Dessuten varsler vi jo hverandre når politiet eller SNO er ute og kontrollerer. Hvorfor i herrens navn kan vi ikke kjøre der vi vil? Vidda er jo så stor og sporene forsvinner jo når snøen smelter. Å kjøre i fylla på snescooter, det er jo tøft, og skjer det noe, så kan vi jo bare si at vi ikke husker noen verdens ting. Eller vi kan få tilgivelse på søndag.

Mopedsesongen begynner heldigvis ikke mer, for den varer takk og lov hele året, men nå som innglasset mopedbil eller UTV. De slipper de heldigvis å fryse mer, de stakkars barna våre, så nå kan de gli langs veien omså hele natta, hele året. Og, de slipper å ta bussen til videregående ilag med alle nerdene som ikke har råd til en sånn doning.

Og, fremfor alt, foreldrene slipper å kjøre dem dit de skal. De kan sitte inne hele helga med vinglasset sitt foran tv´n uten å bekymre seg for at de må ut å frakte på ungdommen. At doningen koster fleks, bekymrer oss ikke, for banken er jo full av peng. Og at de spyr ut litt CO2, det er ihvertfall ikke nøye. Det er jo sånn at vi her i nord ikke bidrar til klimautslippene, for vi er jo så få. At de forstyrrer nattesøvnen til mange, det er jo rent hysteri, for de er jo stort sett lydløse der de putrer av gårde i 45 km/t.

Og endelig kom russetida. De fine røde russsebilene ble kjærkomne fargeklatter i bybildet, som ellers er så grå og trist på denne årstida. Litt krig mellom russ og mopedbilder er da ikke farlig, det kan da ikke skade med litt spenning i byen (bygda?) Og at de sprenger sine egne trommehinner er da mye verre enn at de bråker rundt og forstyrrer bygdas befolkning, tenk på hvor dårlig hørsel de kommer til å få – og det uten at vi kan gjøre noen ting med det.

Nei, ærlig talt, det varer tross alt bare en måned, la dem nu få ha den gleden etter 13-års skolegang, det er da en menneskerett! At de spiller russelåter som handler om vold og diskriminering, er ikke krenkende, Rod Stewart har jo gjort det i alle år, men da på engelsk, og vi skjønte ikke hva han sang.

Huff, så dum man føler seg, I dont wanna talk about it. På dagtid er jo russen så snill, de gir is og russekort til barna og selger dopapir og sokker. For en prektig ungdom vi oppfostrer. Medmenneskelighet og omsorg overfor andre, og respekt for lov og orden, det lærer de vel tidsnok. Det kan da ikke være nødvendig å tre det ned over ørene på dem i den beste ungdomstida? Nei, la nu ungdommen få holde på.

Hilsen sur, gammel kjærring