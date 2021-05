Systemtenkning om Finnmark

Meninger

I mine siste kronikker har jeg forsøkt, ved hjelp av sentrale begrep i metodene regionalplanlegging og lærende regioner, å vise hvilken viktig rolle fylkeskommunene har hatt og fortsatt kan spille i vår tid.

Det mest revolusjonerende med metoden regionplanlegging, da metoden ble utviklet i mellomkrigstida, var helhetstenkning. Mens økonomene, arkitektene og ingeniørene tidligere utarbeidet separate planer uavhengig av hverandre, hadde regionplanleggingen som mål å tenke helhet. På regionplanmøtet som ble holdt i Alta 12.-18. juli 1948, sa Erik Lorange følgende om dette:

«Den form for planlegging som vi må gjøre bruk av er en syntese av disse,…en sammensmeltning av de tre syn og supplert med ytterligere oppfatninger. Samfunnet er i seg selv så komplisert at dets planlegging må bli tilsvarende sammensatt».

Da Peter Senge ga ut boka «Den femte disiplin» i 1990, beskrev han systemtenkning som den femte og avgjørende disiplin eller ferdighet som lærende organisasjoner må beherske for å lykkes:

«Derfor er systemtenkning den femte disiplin. Det er disiplinen som integrerer disipliner og smelter dem sammen til en enhet av teori og praksis. Systemtenkning gjør at de andre disiplinene ikke forblir adskilte tricks…».

Helhetstenkning og systemtenkning har klare likheter og legger begge til grunn at vi i en stadig mer komplisert og foranderlig verden må forstå og handle ut fra analyser av en helhet. Det sentrale med systemtenkning er at vi må slutte å tenke lineært om organisasjoner og samfunn, men tenke i sirkler som griper inn i hverandre. Det nytter ikke å løse problemer ved bare å ta utgangspunkt i symptomer. Vi må forstå sammenhenger, hvordan forhold påvirker hverandre, og vi må finne fram til de grunnleggende årsakene. Kun da har vi sjanser til å finne de riktige løsningene.

For de som har fått erfaring med systemtenkning i praksis er det innlysende at problemer og utfordringer i en organisasjon ikke kan løses uten medvirkning fra de som tilhører organisasjonen og at problemer og utfordringer i en region ikke kan løses uten at de som bor i regionen deltar. Det er for dem også innlysende at utvikling i en bedrift, organisasjon, kommune eller region bare kan oppnås dersom menneskene som tilhører disse er sterkt involvert. For de gamle fylkene er det åpenbart at arbeidet med fylkesplaner og fylkesstrategier var viktige redskaper for regional utvikling.

Da Høyre, Frp, KrF og Venstre forhandlet seg fram til at antallet fylker skulle reduseres fra 19 til 11 fra 1.1.2020, demonstrerte de til overmål både manglende systemtenkning og hva lineær tenkning innebærer i praksis. Om Høyre, KrFog Venstre hadde jeg på forhånd større forventninger med hensyn til at de driver politikkutforming med basis i helhetstenkning, systemtenkning og regionale tenkemåter.

Alle de tre partiene har etter min vurdering historisk hatt tradisjon for at ting må utredes og vurderes før man vedtar endringer. Konsekvenser må utredes og beslutninger må være kunnskapsbasert. At Frp ikke har en tilsvarende tradisjon og arbeidsform visste jeg. Frp har aldri hatt forståelse for at saker må utredes. Populismen er basert på enkle analyser og enkle løsninger.

Høyre under Erna Solberg har åpenbart ikke hatt godt av åtte års forpliktende samarbeid med Frp. Si meg hvem du omgås og jeg kan si deg hvem du er, gjelder åpenbart også i politikken. I forbindelse Høyres digitale årsmøte i forrige uke ble Erna Solberg konfrontert med at antallet ansatte i offentlige virksomhet hadde økt under hennes regjeringstid. Hun forklarte økningen med at det hadde vært vekst i antall ansatte i politiet og i helsesektoren, men for øvrig hadde antallet «papirflyttere» gått kraftig ned.

Jeg tror ikke at Kåre Willoch noen ganger har brukt et tilsvarende respektløst begrep om offentlig ansatte. Det tradisjonelt anstendige Høyre har tydeligvis blitt kraftig påvirket av Frp både i retorikk og politikk i løpet de siste åtte årene.

Dersom vi finnmarkinger lykkes med å få reversert tvangssammenslåinga av Troms og Finnmark, blir det svært viktig at vi bruker systemtenkning når vi skal møte flere av de største utfordringer Finnmark i dag står overfor. Hvordan finne gode løsninger med hensyn grunnen i Finnmark? Hvordan skal vi oppnå en bedre økologisk balanse i de ulike reinbeiteområdene? Hvordan oppnå en bedre folketallsutvikling i ulike områder? Hvordan sikre at ressursene i fjordene og i de kystnære områdene blir forvaltet på en bærekraftig måte og til fordel for befolkningen i Finnmark? Hvordan utvikle gode og forsvarlige helsetjenester for folk i de ulike områdene? Ingen av disse utfordringene lar seg løse med lineær tenkning og enkle løsninger. Ingen av dem lar seg løse på gode måter uten utstrakt dialog og at befolkningen i Finnmark blir trukket aktivt med i prosessene.

Det er i Alta i dag et stort paradoks at flere av lederne i Senterpartiet i Alta mener at Alta vil være mest tjent med å bli i Troms dersom tvangssammenslåinga blir reversert. Dette skjer samtidig som Senterpartiet sentralt og i det øvrige Finnmark har reversering som partiets merkesak i den kommende valgkampen.

Da Infact-analysen om Altas plass etter en eventuell reversering ble presentert 14.5.21 og viste at 56 % av de som hadde tatt standpunkt svarte Finnmark, uttrykte den lokale nestlederen, Vegar Heitmann, at han var bekymret for at folk tar stilling ut fra følelser. Min anbefaling er at altaværingene tar standpunkt ut fra både hva de føler og hva de finner klokest for finnmarkingene på lang sikt. En stemme på Sp ved valget er en stemme for reversering av tvangssammenslåinga. Senterpartiets førstekandidat og Finnmark Sp er for reversering. Hva Alta Sp mener er uten betydning. Det er imidlertid synd at SP i Alta isolerer seg og svekker egen innflytelse.

Arbeiderpartiet i Finnmark og de øverste kandidatene på lista går inn for reversering. En stemme på Ap ved valget er derfor også en stemme for reversering. Sosialistisk Venstreparti i Finnmark går også inn for reversering. Under Høyres landsmøte uttalte Erna Solberg at partiets mål fortsatt var å fjerne mellomnivået helt. Det samme standpunkt har åpenbart Frp. Venstre og KRF har ennå muligheten til å være med å redde fylkeskommunene.

Før valget bør KrF og Venstre i Troms og Finnmark gi velgerne beskjed om at de støtter en reversering av tvangssammenslåinga. Ideen om de store regionene som får overført store nasjonale oppgaver er en illusjon. Svært få vil ha dem. Venstre og KrF bør snarest kommer over på den siden som har tro på at politikken må være fakta- og kunnskapsbasert og at regionene selv fortsatt må ha stor medvirkning på egen utvikling. På den siden som har tro på at helhetstenkning og systemtenkning er nødvendig i en verden i rask endring.

Kristian E. Johnsen