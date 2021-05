– Ønsker Sp god og likeverdig skole for barna?

Meninger

Utallige oppslag har vist oss utfordringene med store klasser i grunnskolen. Lærere sliter med å tilpasse undervisningen, følge opp hver enkelt elev og bidra til at hver og en utvikler sine evner og muligheter. For å sørge for et likeverdig og godt skoletilbud til alle elever fikk vi lærernormen i 2018. Den skal sikre at antall elever per lærer ikke overstiger 20 på ungdomstrinnet og 15 på barnetrinnet.

Nå vil Senterpartiet avvikle normen for å gi kommunene større handlingsrom over ressursene. Er det en ting vi har sett de siste årene, så er det at svekket kommuneøkonomi ikke kommer barn og unge til gode. Vi opplever gjentatte kutt og nedskjæringer for denne gruppa i Alta kommune og en avvikling av lærernormen vil svekke dette ytterligere. Er det virkelig dette våre kommunepolitikere ønsker?

Det er viktig for kvaliteten på opplæringa og oppfølgingen av hvert enkelt barn at Senterpartiet sørger for å videreføre normen i sitt partiprogram. Det vil vise velgerne at Sp er et parti som ønsker en god og likeverdig skole for barn i både by og bygd.

Utdanningsforbundet Alta