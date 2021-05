Brobyggeren Reidar Johansen

Meninger

Etter alt bråket i Finnmark SV den siste tiden, har det vært påfallende stille fra mannen som helt åpenbart har fremstått som en av hovedarkitektene bak det flere fremtredende medlemmer i partiet har beskrevet som en råtten og uholdbar nominasjonsprosess, preget av skittkasting, utskjelling og svertekampanjer. Forståelig nok – av og til er det nok greiest å ligge litt lavt en periode og bare holde kjeft...

Men nå er han altså tilbake igjen, Reidar Johansen fra Hammerfest SV. I et leserinnlegg uttrykker han bekymring for debatten som pågår internt i Alta, om flytting over til Troms, etter en eventuell reversering av sammenslåingen av de to fylkene. Han viser blant andre til Alta SVs Tommy Berg, som han roser for å ha argumentert sterkt og saklig for at Alta har en viktig og tung posisjon i Finnmark. Påstanden fra Tommy og flere andre har vært klar og tydelig; Alta har ingenting å vinne på å flytte over til Troms, skriver han.

La det være sagt: I sak er jeg enig, heller ikke jeg tror vi har noe å vinne på å melde overgang til Troms. Alta tilhører Finnmark. Ferdig snakka! Men når Johansen nå ikler seg rollen som brobygger, og retorisk spør om vi fortsatt skal føre en debatt som preges av «mann mot mann» og ikke «hand i hand», blir det hele nesten morsomt. Og når de som har tatt til orde for en flytting til Troms beskyldes for navlebeskuelse og for å leve etter regelen «bare det tjener Alta, så er det bra», blir det vanskelig å holde latteren tilbake; en bedre beskrivelse av hans egen buskvirksomhet i den nevnte sykehus- og nominasjonsstriden er det vanskelig å finne. For Tommy Berg antar jeg denne omfavnelsen fra Johansen unektelig må føles både klam og klein, med den forhistorien vi har vært vitne til i SV de siste månedene.

Sykehusdebatten er elefanten i rommet i denne debatten, skriver Reidar Johansen i innlegget sitt. Nettopp – det har da også jeg hevdet ved flere anledninger. Men da er det fristende å stille ham et helt konkret spørsmål, som går rett inn til sakens kjerne:

Hvordan kan det ha seg at han og SV, som ellers i alle andre sammenhenger ynder å fremstå som kunnskapsbasert, i mer enn et tiår har kjempet en innbitt kamp – sammen med Høyre og Arbeiderpartiet – MOT kravet om en kunnskapsbasert saksbehandling og en uavhengig og helhetlig konsekvensutredning av sykehusstrukturen i Finnmark? En utredning som skulle sikret en mest mulig effektiv utnyttelse av helseressursene for HELE Finnmark – ikke bare for Alta, som Johansen og hans medspillere hele tiden ønsker å fremstille det.

Et helt enkelt og konkret spørsmål, altså – det krever et helt prinsipielt og konkret svar, uten det sedvanlige utenomsnakket og argumentet om at sånn skal det være fordi det alltid har vært sånn. Men det blir kanskje altfor mye å håpe på, for årsaken til denne bakstreverske holdningen er jo innlysende; fakta måtte man jo for enhver pris – bokstavelig talt – unngå å få dokumentert. For alle forstår jo at en slik utredning ville måtte føre til omfattende endringer i en for lengst utdatert struktur fra 1950-tallet. Det har jo til og med Arbeiderpartiets Helga Pedersen innrømmet. Og det kunne man selvsagt ikke risikere...

Av en eller annen grunn undertegner Reidar Johansen sitt innlegg som tidligere stortingsrepresentant for SV. Ikke fullt så imponerende, kanskje – men jeg får følge opp og undertegne som tidligere SV-velger. Og grunnen er uhyre enkel: Når kunnskap blir en fiende, og partiledelsen stilltiende lar en fraksjon – anført av nettopp Hammerfest SVs Reidar Johansen – vinne frem i en innbitt kamp MOT en faktabasert kunnskapsinnhenting og dermed bli retningsgivende for partiets standpunkt, er valget enkelt for mitt vedkommende. Dessverre.

Og jeg er neppe alene...

Magnar Leinan