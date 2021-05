Meninger

Mamma er vaksinert, to ganger. Altså fullvaksinert. Alt gikk helt smertefritt. For henne var det en god opplevelse å møte til vaksinering på Finnmarkshallen. Der møtte hun jo jevnaldrende som hun ikke hadde sett på mange år. «Lever du», liksom...?

Herlig stemning. Som ledsager følte jeg på stemningen, her var det godt å møtes! Etter stikket måtte man vente i 20 minutter, men flere satt atskillig lengre for de ville jo snakke med folk. Et år i korona-ensomhet var mer enn nok!

Torsdag 13.05, rød dag på kalenderen på grunn av Kristi Himmelfartsdag ble jeg innkalt. «Er dere sikker på at det er rett dag, det er jo helligdag!».... Hvorpå svaret var at «joda, vi er her da også».

Jeg ankom Finnmarkshallen, 11 minutter før timen min. Skilt på veggen sa at «ikke kom inn før 10 minutter før timen.» Etter å ha hørt «Mother and Child Reunion» på bilradioen på NRK Retro gikk jeg inn. Skilt med «Før vaksinering» og stolseter sto med behørig 1 meters avstand. Så ble jeg ropt opp og kom til en fantastisk sykepleier som skulle vaksinere meg. Hun og jeg fant kjemien tvert, og jeg innbiller meg at dette gjelder for alle.

De er bare så proffe. På en effektiv måte, altså ikke avvisende eller travel måte, gikk hun gjennom formalia med vaksinen. Blid, vennlig, selv de med angst for sprøytestikk ville blitt beroliget. For noen engler! Og før mine tilmålte minutt var brukt satt jeg ute i venterommet for å vente i 20 minutt etter sprøytestikket.

Og der traff jeg gamle kjente, selvsagt ettersom vi var innkalt på samme årgang. Gode minner ble refreshet. «Jeg ble fortalt at det bare var gamlinger her, men jeg ser ikke en eneste en», sa en gammel klassekamerat til meg, der vi satt på venterommet. Til stor latter blant andre ventende.

Og nå venter jeg bare på vaksine nr. 2.

Til dere som jobber i helsevesenet, og spesielt med vaksinering: Tusen takk for bidraget til vår felles dugnad! Dere fortjener all ros og fremsnakking. Og til oss andre som forventer full trøkk på alle andre områder, vi forstår hvorfor man må omprioritere. Vi er snart i havn!

Anita Håkegård Pedersen

Koronavaksinert 1. gang