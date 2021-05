– Vi forventer at kommunen stiller krav om at fiskebruket holdes åpent

Meninger

Alta kommune bevilget for noen år siden 1,8 millioner for å etablere fiskemottak på Storekorsnes i østre Alta. Sametinget har også gitt betydelig støtte. Det er Storbukt Fiskeindustri fra Nordkapp som står bak etableringen.

Nå er det gått noen år siden dette ble startet, og man må regne med en viss innkjøringstid. Men fortsatt møter fiskerne som oftest ei stengt dør når de skal levere fangsten på Storekorsnes. Det er ikke akseptabelt.

F Mars og april er sesongen for torskefiske i Altafjorden. Nå er den lokale fiskeflåten frustrert over at de blir bortprioritert av fiskemottaket på Storekorsnes

Fiskerne i Altafjorden er ikke fornøyd med tilbudet. Et fiskebruk uten faste åpningstider er ikke gunstig for å planlegge hvor og når fangsten skal leveres.

Det er heller ikke akseptabelt at prisen levert på Storekorsnes er gjennomgående lavere enn ved andre mottak. Man må jo forvente at fiskerne lever der hvor prisen er best.

Alta Frp er bekymret for situasjonen til fiskerne i Altafjorden. Kommunen bør ha et fiskemottak som fungerer, og som er åpent. Det må stilles strengere krav når offentlige midler blir bevilget til næringsformål. Alternativt bør fiskebruket selges til noen som vil drifte det på en forutsigbar måte.

Endelig i gang med fiskemottaket – Nå må fiskerne må bare hive seg rundt, sier Bjørn Ronald Olsen i Cape Fish Group AS.

Alta kommune er den nest største fiskerikommunen i Finnmark. Fiskerne trenger et sted å levere fangsten. Et velfungerende mottak vil også føre til at ungdommer kan fiske og levere ungdomskvote. Det vil sikre rekruttering til fiskeryrket.

Vi forventer at etableringen av fiskebruket blir evaluert og at Alta kommune stiller krav om at fiskebruket holder åpent og drives etter forutsetningene.

Alta Frp