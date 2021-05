Tid for rettferdighet!

Meninger

Skal vi få gjort noe med ulikheten i fordeling av makt og rikdom, trenger vi en ny politisk kurs som tar behovet for omfordeling av godene i samfunnet på alvor. Det betyr en omlegging av skattepolitikken hvor de som har mest fra før bidrar med mer til felleskassa slik at grunnleggende velferdstilbud i realiteten skal sikre at ingen går til grunne om jobben svikter, helsa skranter, om tannverken melder seg eller om ungene skal få være med der leken skjer.

Velferd til alle

Fra SVs side er det særlig tre områder som trenger et løft for å skape et mer rettferdig og inkluderende samfunn.

For det første skal alle barn ha rett til å gå på SFO, uavhengig av foreldrenes økonomiske situasjon. SFO er en viktig arena for lek, sosialisering og hjelp med skolearbeid, men for mange er kostnaden ved å ha ungene på SFO for høy.

For det andre trenger vi en tannhelsereform der nødvendig tannbehandling blir likestilt med andre helsetjenester. Tennene er en del av kroppen, og på sikt skal ingen betale mer for tannhelsetjenester enn tilsvarende egenandel i helsevesenet.

For det tredje trenger vi en politikk som gjør det mulig å bo i hele landet. Mange av de ordningene vi har i Finnmark er nødvendige for å opprettholde bosettinga. Dette er også ordninger som bidrar til å redusere forskjellene i samfunnet. SV vil derfor gjeninnføre tillegget i barnetrygden som vi hadde i Finnmark frem til de borgerlige fjernet det.

Vi trenger en ny omfordelingspolitikk

De siste åtte årene har vi vært vitne til en dramatisk omfordeling i samfunnet hvor de som har mest penger fra før av har blitt enda rikere, ofte på bekostning av de mange som har mindre. Penger og makt er samla på færre hender og regjeringa har ført en sentraliseringspolitikk som har drevet både mennesker og oppgaver ut av distriktene.

Høyresida fører en politikk til fordel for de aller rikeste i landet. Vi vet at skattelettene som er gitt til de rikeste utgjør enorme summer i tapte inntekter for landet. Når dette har skjedd samtidig som barnefamilier i Finnmark mistet den utvida barnetrygda, at tilskudd til barnebrille blir stramma inn, og det er kutta i ordningen med gratis fysioterapi, i støtte for tannregulering til barn og tannhelsesjekk for eldre, er det åpenbart at dette har gått på bekostning av folk flest.

Når dette holdes sammen med regjeringas øvrige politikk, ser vi klart konturene av et stadig tydeligere forskjells-Norge. Et forskjells-Norge skapt av politiske vedtak, men samtidig ei utvikling som kan snus om vi etter valget får på plass et nytt flertall og ei ny politisk retning.

Et solidaritetssamfunn

Vi har historiske muligheter til å gjenreise nasjonen som et solidaritetssamfunn med små forskjeller og en sterk velferdsstat som gjør at folk kan bo og jobbe i hele landet. Skal vi få dette til trenger vi en radikal omfordelingspolitikk. De mange usosiale kuttene og svekkelsene av arbeidsmiljøloven må reverseres.

Med et sterkt SV kan vi få en politikk som skaper et mer rettferdig samfunn. Vi står for en politikk hvor godene fordeles rettferdig, hvor folk skal skatte etter evne, og hvor alle skal ha et arbeid å gå til.

Amy Brox Webber

Stortingskandidat Finnmark SV