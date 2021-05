Reinen på Nordkalotten

Meninger

Skriftlig kilder forteller at flyttereindrifta, som utviklet seg til storskalareindrift, oppsto i den nordlige delen av Finland i løpt av 1500-tallet. Denne formen for reindrift ekspanderte kraftig og i løpet av 1600-tallet trengte denne reindrifta seg inn også i Finnmark. De reindriftsutøverne som kom til Norge på den tiden, ble omtalt som svensklapper i Norge.

Jeg har lest at tidligere genetiske undersøkelser har vist at de reinsdyrene som reindriftsamene holder seg med i dag, ikke er i genetisk slektskap med den villreinen som fantes på Nordkalotten i tidligere tider, men med de reinsdyrene som samojedene, nenetserne og andre befolkningsgrupper i Russland, holder seg med. Disse dyrene har nok vært utsatt for en domestiseringsprosess som har forgått i over flere tusen år. De var dermed mer velegnet til bruk i flyttereindriften enn den villreinen som fantes på Nordkalotten, og som kanskje til og med var uegnet til slik virksomhet.

I en nyere undersøkelse har en undersøkt DNA-strukturer hos etterlevninger av reinsdyr (som for eksempel reinsdyrgevirer) som levde i tidligere tider og hos reinsdyr som lever i dag.

Undersøkelsen styrker etter min mening antagelsen om at det ble hentet inn reinsdyr fra nåværende Russland den gangen da en startet opp med storskalareindrift på 1500-tallet.

I undersøkelsen har en sett på de genetiske sporene i overgangen fra en overveiende jaktøkonomi på villrein til flyttereindrift på Nordkalotten. Forskerne har undersøkt 193 prøver fra flere steder i Finnmark. Dette er prøver fra reinsdyr som levde i perioden år 1.000 til år 1.700 etter KrF

Forskerne har sammenlignet dette med data fra etterlevninger fra reinsdyr i nyere tid, samt data fra eksisterende tamrein. Sammenligningen viser at reinsdyr som har oppholdt seg i Finnmark, har gjennomgått en stor genetisk endring siden middelalderen, en endring som er preget av et betydelig tap av opprinnelig DNA-varianter, sammen med en betydelig tilgang av nye DNA varianter.

Forskerne oppsummerer dette slik: Vi dokumenterer et stort genetisk skifte i løpet av 1500- og 1600-tallet, noe som antyder at ikke-opprinnelige dyr ble introdusert/hentet inn i løpet av denne perioden. Dette skjedde samtidig som overgangen til reindrift som pastoralisme fant sted – den grenen av landbruket som omfatter landbruksdrift med dyr.

Jarl Hellesvik