– Legger ikke alene til rette for vindkraft

Meninger

Statnett etablerte i 2018 prosjektet Næring og Nett i Nord (N3) for å se nærmere på samspillet mellom næringsutvikling og nettbehov. Her inviterte vi andre statlige aktører og store industriselskap med i arbeidet med å avdekke framtidige behov.

En av hovedkonklusjonene var at Finnmark har et svakere transmisjonsnett enn resten av landet, med liten kapasitet og høy sårbarhet. Vi ser nå at anslagene for forbruksvekst er høyere enn tidligere antatt.

Sikre trygg strømforsyning til Øst-Finnmark

Mellom Lakselv og Adamselv transformatorstasjoner går det i dag kun én 132 kV ledning, og forbindelsen mellom Vest og Øst-Finnmark er her sårbar. Ved utfall av denne ledningen er Øst-Finnmark ofte ensidig forsynt fra Ivalo i Finland. Det gjør det utfordrende for Statnett å ivareta forsyningssikkerheten ved nødvendig vedlikehold.

Fylkeskommunen, FeFo og 420-linja – Jeg må innrømme at jeg fikk umiddelbare «flashbacks» tilbake til Altasaken, skriver Kristian Johnsen.

Dagens kraftledning mellom Lakselv og Adamselv er fra 1980-tallet og må fornyes for å sikre strømforsyningen til folk. Vi har søkt om å få bygge en ny 420 kV kraftledning fra Skaidi via Lakselv til Lebesby fordi det vil ivareta forsyningssikkerheten. At vi har planlagt ledningen via Lakselv er for å legge til rette for utvikling i Porsanger og gi kapasitet til fremtidig samfunnsutvikling ellers i Øst-Finnmark. Statnett har søkt om å bygge ny ledning i parallell med dagens ledning, for å samle ledningene og dermed redusere påvirkningen i området.

Det foreligger i dag planer om flere industri- og elektrifiseringsprosjekter i Øst-Finnmark. Gjennom dialog med interessenter har Statnett identifisert disse, og potensialet for forbruksvekst i ulike næringssektorer er til stede. Hydrogensatsingen til Varanger Kraft er et eksempel på forbruksplaner.

Skaidi-Lebesby er viktig for forsyningssikketen og samfunnsutviklingen Finnmark, og legger ikke alene til rette for tilknytning av konsesjonsgitt vindkraft på Varangerhalvøya. Da må ledningen videreføres til Varangerbotn, som vil kreve en ny konsesjonssøknad til NVE.

Vi har søkt om å bygge ny større ledning i parallell med dagens ledninger for å samle inngrepet og på den måten redusere påvirkningen i området.

Statnett søkte konsesjon for prosjektet Skaidi-Lebesby desember 2020. Nå er søknaden til behandling hos NVE, og alle berørte parter har mulighet til å komme med sine synspunkter til søknaden. NVE vil gi en innstilling til Olje- og energidepartementet, som vil ta den endelige avgjørelsen om konsesjon.





Bente Rudberg

prosjektleder