– All ære til Altarussen som tar grep

Meninger

Altarussen bestemte seg tirsdag for å ta et oppgjør med diskriminerende russelåter og tekster som i alle henseender verken er morsomme eller oppbyggelige. All ære til russestyret for at de velger å ta et verdimessig standpunkt for hva som er ok og akseptabelt.

De fleste har forståelse for at russen feirer avslutningen på et langt skoleløp og markerer det hele med en viss form for opprørsk og bredbeint tilnærming til disse ukene. Kanskje spesielt etter en klam tid med smittefrykt.

Russen kan sikkert være både støyende og provoserende til tider, men gjennom alle disse årene har vi først og fremst vært imponert over den kollektive disiplinen som utvises lokalt, til tross for røffe knuteregler. Det kan til og med tenkes at dagens ungdom er hakket mer reflektert enn tidligere generasjoner.

Mange bruker tiden på å bygge vennskap, med eller uten russebuss. At de unge går sammen om å samle inn penger for å skape en uforglemmelig periode i livet er forståelig, så får vi heller forferdes over pengebruken på buss, høyttalere og utstyr i deler av landet.

Verre er det med ukulturen som tyter ut av de samme høyttalerne, med tekster som notorisk fremmer diskriminerende og sexistiske holdninger, budskap som i de gale rammene kan legitimere overgrep og kriminalitet.

Vi har ikke noe grunnlag for å si at det er et større problem i Alta enn andre steder, men det er befriende at Altarussen ser problemet i stedet for å krype ned i skyttergravene. Å ha det moro på likeverdige premisser er sannsynligvis dobbelt så artig for kollektivet.

Selvfølgelig skal russen ha det moro, gjerne utenfor A4-formatet. Vi oppfatter ikke kritikken som har kommet fra ulike hold, som et forsøk på å være festbrems eller moraliserende, men snarere et forsøk på å rydde vekk det ugresset som dekker for en naturlig og jordnær feiring for alle involverte. I bunn og grunn tror vi mange av tekstene som følger med allsangen er temmelig fremmed for både jenter og gutter i tenårene.

Ha en flott innspurt på russefeiringen!