Vis at dere mener alvor om Nuvsvåg framtid

Meninger

Vis at dere mener alvor om Nuvsvågs fremtid!

Under kommunestyremøtet 6. mai la Ap frem et forslag om å reversere forskjellsbehandlingen innført i de nye retningslinjene for Loppa kommunes krisefond. Et flertall bestående av H, SV og Sp stemte imot, mens de uavhengige støttet forslaget.

Dette betyr at Nuvsvåg Feriesenter, og dermed butikken i Nuvsvåg, fortsetter å leve i total usikkerhet om hvorvidt støtten fra kommunen kommer til å bli stor nok til at de klarer å styre unna konkurs. I samtaler mellom partigruppene ble det gitt fagre løfter fra representanter i SV og Sp om at man skulle sørge for å redde Nuvsvåg Feriesenter, men hvordan kan vi vite om dette er rene løfter eller om de mener alvor?

Representantene hadde en gyllen anledning til å vise at de mente alvor ved å gå for Aps forslag og samtidig kreve at retningslinjene ble tatt opp til ny behandling på det ekstraordinære kommunestyremøtet 20. mai.

Når de valgte å skylde på andre omstendigheter for å ikke gjøre dette, hvordan kan befolkningen føle seg trygg på at argumentasjonen ikke var rene bortforklaringer? Derfor vil jeg nå utfordre medlemsmøtene i SV og Sp og / eller de enkelte representantene som har gitt løfter om å uttale seg offentlig i forkant av kommunestyremøtet 20. mai om at krisefondet skal støtte alle bedrifter på lik linje, det vil si at alle bedrifter skal få en grunnstøtte på samme andel (enten 90 eller 100 prosent) av sine faste uunngåelige utgifter, uavhengig av om de får statsstøtte.

Uttalelsene må være av en art som ikke går an å misforstå, dvs. at de ordrette forslagene til endring av retningslinjene må legges frem.

Fabrice Caline

Medlem Loppa Sp