Alta i skuddet som vertsby

Meninger

Arrangementsbyen Alta har imponert oss gang på gang når det gjelder store og krevende oppgaver. Det er en enorm anerkjennelse å være vertskap for NM i skiskyting for seniorer – og nok en gang er vi overbevist om at lokale ildsjeler vet hva de holder på med.

I 2023 kan nemlig stjerner som Tiril Eckhoff, Marte Olsbu Røiseland, Johannes Thingnes Bøe og den nye gullgutten Sturla Holm Lægreid skape stemning og begeistring i Kaiskuru. Håpet er naturligvis at denne buketten med jordnære og flotte forbilder fortsatt er i skuddet og dominerer internasjonalt.

Skiskyting er ingen ny paradegren, verken i Norge eller lokalt i Alta. Miljøet har variert litt i størrelse i Alta, men en kjerne av unge og treffsikre utøvere har vi hatt. I mellomtiden har den fascinerende sporten vokst i popularitet med utøvere som Eirik Kvalfoss, Ole Einar Bjørndalen, Liv Grete Skjelbreid og Tora Berger.

Idrettesgrenen har en innebygd dramatikk og regi som innbyr til publikumsinteresse. Den litt uforutsigbare kombinasjonen av fysikk og konsentrasjon har vist seg å øke putefaktoren ekstremt når det står om medaljer.

Alta Skiskytterlag og BUL ski- og skiskyting får ryggdekning fra skialliansen. Mange av personene går igjen fra ski-NM for noen år tilbake, og har en beundringsverdig ro og erfaring. Samarbeid viser seg å være det beste, også på dette området. Med dyktige organisatorer i front. Samtidig er det viktig at arrangementsbyen får påfyll, ikke bare av utøvere, men også folk som brenner for lokal aktivitet og engasjement. Alta rolle som vertskap for ulike typer aktivitet i kultur, idrett og foreningsliv skapet bolyst. Ikke bare lokalt, men også regionalt.

Så får vi krysse fingrene for at koronakrisen har sluppet taket om to år og at alle gode krefter jobber sammen for et vellykket arrangement. Blant de som pleier å være hjertelig tilstede i dette dugnadsbeitet, er lokalt og regionalt næringsliv, som ser verdien og kvaliteten i det arrangementsbyen får til.