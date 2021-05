– Lokalt politi må ha nødvendig utstyr for å yte den service som trengs

Meninger

Øst-Finnmarkrådet ser med bekymring på at politiberedskapen ute i kommunene er blitt ytterligere svekket ved at kontorene i distriktet ikke lenger er oppsatt med egne snøscootere og ATV’er.

Å ha politi tilgjengelig for å yte service til befolkningen ute i distriktene når det oppstår situasjoner der folk trenger hjelp, er vesentlig for alle lokalsamfunn. I Finnmark med store avstander er det også selvfølgelig at den lokale politistasjonen er oppsatt med nødvendig utstyr for å yte den service som trengs.

Tidsfaktoren er kritisk og da kan man ikke vente i timevis på nødvendig kjøretøy eller på personell som kan betjene dette kjøretøyet. Å vite at man kan få hjelp, selv om man ikke bor på en sentral plass i Finnmark, handler både om sikkerhet og bolyst. Argumentet om at man ikke kan sette uerfarne og nyutdannede politifolk til å betjene slike terrengkjøretøyer kan ikke være et argument for at man svekker den lokale beredskapen.

Da må sentrale myndigheter inn å tilføre politidistriktet midler til både nødvendig opplæring og utstyr. Det kan ikke være verre for en politibetjent å få opplæring i bruk av snøscooter og ATV’er, enn det er for den øvrige befolkning. Lokalt politi må få både opplæring i bruk av disse kjøretøy, og at disse brukes til øvelser etc for bedre kjennskap til det geografiske området som er deres operative ansvar.

Ett lokalpoliti som ikke kjenner sitt nærområde vil være en falsk trygghet for befolkningen. Å samle alle terrengkjøretøyer på noen få sentrale plasser i fylket kan ikke være en god beredskapspolitikk. Vi mener at en slik sentralisering vil gjøre samfunnet enda mer sårbart. Dette understøttes av at flere politifolk med lang erfaring fra etaten i Finnmark som har advart sterkt mot at man sentraliserer snøscootere og ATV’er.

Politiet har selvfølgelig rett til å rekvirere kjøretøy til oppdrag. Men det synes som det her utøves en naiv holdning og forventning om at et rekvirert kjøretøy vil være i samme tekniske tilstand som ved eget eie.

Øst-Finnmarkrådet

Wenche Pedersen, styreleder

Trond Haukanes, daglig leder