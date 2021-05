Fylkeskommunen, FeFo og 420-linja

Meninger

Den 15. februar, da Alta kommunestyret vedtok å utrede om Alta kommune skulle forlate Finnmark, bestemte jeg meg for å bruke månedene fram til valget i september til å kjempe det jeg makter for at de partiene som ønsker reversering av tvangssammenslåinga av Troms og Finnmark skal vinne valget og få et flertall av stortingsrepresentantene fra Finnmark. Fra da startet jeg å lete etter saker og måter jeg kunne bruke for å få flere finnmarkinger til å forstå hvor viktig det er at Finnmark igjen blir en egen fylkeskommune, forblir en egen valgkrets og får sitt eget fylkesting. En slik sak tror jeg at jeg fant til gangs den 28. april da jeg fikk se høringsbrevet som en grunneier på vestsiden av Porsangerfjorden hadde fått i forbindelse med den planlagte 420-kV linja Skaidi-Lebesby.

Brevet fra Norges vassdrags- og energidirektorat var datert 19.03.21 og høringsfristen var satt til 14.05.21. I følge mottakeren var brevet mottatt i posten i begynnelsen av april. I praksis får de berørte grunneierne knapt en måned på seg til å sette seg inn i søknaden fra Statnett og vedlegg, ca. 800 A4-sider, og skrive sine høringsuttalelser.

Jeg må innrømme at jeg fikk umiddelbare «flashbacks» tilbake til Altasaken på 1970- og 1980-tallet. Har ikke Statnett og NVE lært noe av det som skjedde da? Det horrible er at den knappe høringstida skjer mens de eventuelle anleggsområdene er dekket av snø og de berørte ikke kan møtes på grunn av koronatiltakene. Og det skjer i en tid hvor det kun kan gjennomføres digitale informasjonsmøter.

Men det mest alarmerende etter mitt syn er at dette skjer i tilknytning til et prosjekt hvor man skal bygge en 131 km kraftlinjer gjennom tre kommuner og hvor Finnmarkseiendommen, som er eid av fylkets befolkning, er den desidert største grunneieren.

Jeg forutsetter at Finnmarkseiendommen umiddelbart krever at høringsfristen forlenges minimum med ett år for at den og de øvrige grunneierne skal kunne uttale seg på en forsvarlig måte. Selvsagt bør ikke Finnmarkseiendommen avgi høringsuttalelse før det har vært en bred diskusjon av saken i befolkningen i Finnmark og før kommunene i fylket har fått uttalt seg. Hadde vi fortsatt vært en egen fylkeskommune, ville det selvfølgelig vært innlysende at også fylkestinget skulle behandle saken. Som ansvarlig for regionplanlegging og regionalutvikling ville en egen fylkeskommune vært det naturlige navet i prosessen. Troms og Finnmark fylkeskommune har selvsagt ingen autoritet overfor Finnmarkseiendommen. I dag har man, på grunn av tvangssammenslåingen, heller ikke en regionplan/regionplanstrategi som er relevant. Jeg antar at den aktuelle høringssaken er av stor prinsipiell betydning og defineres som endret bruk av utmark. Å behandle den i Finnmarkseiendommens styre uten grundige utredninger og høringer, anser jeg å være i strid med § 10 i Finnmarksloven.

Denne saken bør få mange i finnmarkinger til å forstå at tvangssammenslåinga av Troms og Finnmark har skapt en uholdbar situasjon i Finnmark. Midt under prosessene med å implementere Finnmarksloven fratar Høyre, FRP, V og Krf finnmarkingen det mest sentrale organet for Finnmarks samlede befolkning. 420-kV-saken bør også få mange til å forstå at vi i framtiden vil stå overfor et utall tilsvarende saker som gjelder kun Finnmark og vår felles eiendom. Finnmark har lenge vært en egen region med mange og spesielle utfordringer og vil fortsette å være det. At Høyre, FRP, V og KRF tror at man politisk kan vedta hvordan grensene for en region skal være, slik de gjorde med å vedta den nye regioninndelinga, viser hva som skjer når man hopper over faglige utredninger og høringer. Solide og innarbeide regioner er en ressurs for et land. Staten må alltid tilpasse sin politikk overfor regionene ut fra hvordan regioninndelingen faktisk er – ikke ut fra hvordan man kunnet ønsket seg den.

I 420-kV-saken har jeg ingen anelse av hva som er riktig. Det kan godt være at det er riktig å bygge linja som det foreslås. Mitt poeng er at NVE og Finnmarkseiendommen har et ansvar for at avgjørelsen i saken skjer på en demokratisk og forsvarlig måte. De må forholde seg til at grunnen i Finnmark eies av befolkningen i Finnmark. I høringsdokumentene er bl.a. følgende formulert:

«Basert på forutsetninger og antakelser…får derfor Skaidi-Adamselv negativ samfunnsøkonomisk lønnsomhet…».

«Store miljøinngrep, både ved nett- og eventuell vindkraftutbygging, forsterker denne konklusjonen».

Det vil kunne være svært uheldig for den framtidige dialogen og samarbeidet mellom ulike interessegrupper i Finnmark dersom beslutningsprosessen i denne saken ikke blir demokratisk og forsvarlig. Og den vil ikke minst bli en prøvestein for Finnmarkseiendommen. En bred høringsprosess vil også kunne bidra til en betydelig kompetansehevning i befolkning om både framtidas energiutfordringer og naturforholdene i randsonen mot og delvis gjennom en av Vest-Europas største villmarker.

Mitt håp er at denne saken bidrar til at flere forstår hvor viktig det er for oss finnmarkinger at vi får reversert tvangssammenslåinga av Troms og Finnmark. Alta kommunestyre bør snarest oppheve sitt vedtak fra februar om å utrede en overføring til Troms. Som politikere kan man ikke bare være værhaner, man må også være veivisere.

Alta, 6.2.21

Kristian E. Johnsen