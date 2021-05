– Det er dagligdags for våre tenåringsjenter å bli kalt horer. Så vanlig at de snart ikke gidder å reagere når det skjer

Meninger

«Bounce opp og ned. Jævla hore!

Sett deg på kne, før jeg slår deg ned. Jeg vil se deg miste det helt, miste det helt»

Russelåten som russeguttene i Alta har bestilt dundrer i russebilen, og det kan virke som om de har mistet det helt.

En russepappa er ute i NRK og forsvarer både russeguttene og musikken, og begrunner sitt forsvar med at det har blitt sunget om sex til alle tider. Han refererer til Rod Stewart, og nevner noen linjer fra Stewarts låt “Tonight´s the night”, og sier at det er det samme.

Han har rett i at det har blitt sunget om sex til alle tider. Det kommer til å bli sunget om sex, så lenge mennesket har seksualdrift.

Sex er digg, å bli kalt hore er ikke det.

Når det gjelder akkurat den teksten som det refereres til, er det riktignok noen ganske så friske, og småfrekke linjer der, men ikke en gang i løpet av teksten fremkommer det en eneste nedlatende, diskriminerende, eller sjåvinistisk benevnelse av jenter.

Lyst og begjær har ingenting med det å gjøre.

Stewart skriver girl, baby og angel.

La oss nå skrive “hore” inn i de linjene som det refereres til.

"Spread your wings whore"

"Don´t say a word my whore!"

Det samme?

Russepappaen sier det er beaten i russelåtene som er viktig, ikke teksten? Så hva er da problemet med at teksten møtes med kritikk? Bytt den ut! Behold beaten, de kan fortsatt bounce opp og ned så mye de orker! Eller er det sånn at å synge de ordene faktisk er greia?

Våre barn, og vår ungdom speiler oss, også når vi ufarliggjør nedverdigende ord. Russepappen sier at vi må slutte å la oss krenke så lett?

Å bli kalt hore er krenkende.

Dette er et samfunnsproblem, og vi må snakke om det.

Finnes det en russemamma som forsvarer dette på samme måte, og hvorfor sier russejentene til NRK at de ikke vil uttale seg av frykt for dårlig stemning? Russepresidenten sier jo at dette er sanger som er skapt for å lage god stemning?

Russeguttene selv vil ikke la seg intervjue. Jeg velger å tro at det er fordi de vet utmerket godt at man ikke skal kalle jenter for horer, og at det slettes ikke er kult å synge om å slå jenter ned, til de mister det helt?

Det gir meg håp.

Farlige ord er grobunn for farlige handlinger. Våre valg av ord gjenspeiler våre holdninger, og verdier. Løsningen ligger i hver enkelt av oss.

Russepresidenten sier videre at jentene ikke blir synlig såret av tekstene, og at det ofte er de som synger høyest med når låtene spilles. At man skal passe seg for å bli krenket på vegne av andre, og så lenge man ikke oppfordrer til lovbrudd, må man få spille hva man vil.

Dette gjør meg virkelig bekymret. Klart de synger med, om de blir latterliggjort ved å si fra! #krenket

Og klart de synger med, om det allerede er gått så langt at det er blitt normalisert, og de syns det er greit å bli omtalt på denne måten. Men det kan ikke være sånn. Det får det bare ikke!

Å nei, du oppfordrer ikke direkte til lovbrudd ved å synge at du vil slå ned noen, men du er med på å bygge opp under holdningene til de som gjør det.

Ikke synlig såret? Ingen kommentar.

Dette er ikke bare snakk om sangtekster, og det begrenser seg heller ikke til tekster i russelåter. Det finnes tusenvis av andre sanger, andre tekster, og kanaler med innhold som ikke er greit.

Dette er snakk om en bred normalisering av en helt uakseptabel språkbruk hos vår ungdom, og dermed også en åpning for aksept av holdningene som ligger bak dem, og volden de igjen kan resultere i.

Det er dagligdags for våre tenåringsjenter å bli kalt horer, og andre nedsettende ord. Så vanlig at de snart ikke gidder å reagere når det skjer.

Skal vi virkelig la dem bli til generasjonen som stilltiende lar seg kalle horer?

Og som en dag ligger på fødestuen, og føder “nye”?

Hjerteskribenten Linda Tangen

Innlegget ble først publisert på facebooksiden Hjerteskribenten, og gjengis med tillatelse fra forfatteren