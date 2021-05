«Jævla hore, sett deg ned på kne»... Mener vi at jenter må finne seg i å bli kalt hore?

Meninger

«Det er bare ord i en sang!», sier russepappa i Alta og mener samfunnet må slutte å la seg krenke så lett.

Guttene som har bestilt låta ønsker ikke å la seg intervjue, men russepresidenten mener at låtene kun er laget for å skape god stemning og at ingen jenter blir synlig såret av tekstene, men synger med.

Et nettsøk viser imidlertid at russejenter i Norge hvert år tar opp og problematiserer innholdet i russesanger. Jentene opplever dette som en ukultur og et problem. De sier altså at dette ikke er greit. Det er vårt ansvar som voksne i et samfunn å lytte til dem.

«Det er bare ord, det er sarkasme, det er ironi – ingen mener det, ingen går ut og voldtar noen som en følge av låtene», er omkvedet. Og det er nok riktig at dette er tekster som er laget for å underholde, for å provosere og for å bidra til god feststemning. Samtidig vet vi at ord ikke bare er ord, vi vet at ord og begreper skaper holdninger, og at holdninger igjen henger sammen med handlinger. Russelåter får dermed betydning langt ut over det som kanskje var intensjonen til de som bestilte eller skapte dem.

«Alle jentene i klassen er horer!» - ropte en gutt på mellomtrinnet i et friminutt på en skole her i Alta. Mange jenter kvier seg for å gå opp på tavla, eller ta ordet i klassen når læreren lurer på noe, fordi de er redd for negativ oppmerksomhet. Hore og slut er dessuten de vanligste skjellsordene i grunnskolene i Norge. I april i år skrev 13 år gamle Hermine Svortevik Oen et innlegg i Bergens Tidende om en hverdag der jentene blir kalt «hore», «fitte», «objekt», «pulbar» «flyplass», «du passer best på kjøkkenet». En undersøkelse gjort av Opinion forteller også at i dag opplever seks av ti jenter - 60 % - å få seksualiserte negative kommentarer i klasserommet, på nett eller i andre sammenhenger. Er dette greit?

Et tilbakevendende argument i debatten om russelåter er at russen skiller fint mellom sangtekster og hvordan man skal behandle hverandre i det virkelige liv. Men i tillegg til at russejenter varsler om at dette er krenkende og undertrykkende, så viser undersøkelser faktisk at ungdommen selv mener russelåtene påvirker holdninger og øker aksepten for å ha sex med en som er for full til å si ja eller nei.

Russelåtene må sees i sammenheng med resten av samfunnet. Mener vi at jenter må finne seg i å bli kalt hore - og at de som sier ifra, er festbremser og lager dårlig stemning? Russen lever ikke på en øy, det som produseres av russelåter fanges opp av mange andre grupper. For barn og yngre ungdommer er russen ofte noen de ser opp til. Det betyr ikke at russen skal forventes å formidle stuerent språk og allment akseptert festkultur, russen skal selvsagt få provosere. Men vi som samfunn - foreldre, lærere, voksne rollemodeller bør ikke bare problematisere en slik språkkultur, men faktisk også være kritisk til den. Fordi det betyr noe.

Ord er ikke bare ord, språkbruk skaper normer og holdninger som får betydning langt utenfor russebussen.

Silje Solheim Karlsen, Professor i nordisk litteraturvitenskap, UiT Norges arktiske universitet

Trine Kvidal-Røvik, Professor i kommunikasjon og kulturfag, UiT Norges arktiske universitet