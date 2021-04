– UiT satser betydelig i Alta

Meninger

UiT Norges arktiske universitet har ingen planer om å trappe ned sykepleierutdanningen i Alta. Vi følger den offensive planen vi la for fire år siden. Det er en plan som sikrer Alta og øvrige kommuner i Finnmark en betydelig vekst i antall nyutdannede sykepleiere.

Altas ordfører og flere stortingsrepresentanter har de seneste dager uttrykt bekymring for at UiT ikke tar opp nye sykepleierstudenter i januar 2022 i Alta. I media omtales dette som om at «sykepleierutdanningen er satt på vent».

Det er en oppfatning vi ikke deler. Midlene UiT har mottatt for å styrke tilbudet i Finnmark i forhold til utdanning av sykepleiere, utnyttes i fullt monn. I 2019 tok vi opp 38 studenter i Alta. I 2020 tok vi opp 31 studenter. Fallende søkertall til tross – i 2021 klarte vi å rekruttere ytterligere 22 kandidater.

Også andre deler av Finnmark har et stort behov for sykepleiere. Derfor følger vi styrets vedtatte plan om at det i 2022 skal startes opp med et kull sykepleierstudenter i Kirkenes. Fra 2023 tas det igjen opp et nytt kull i Alta og planen er å ta opp et nytt kull i Alta i to år, deretter et kull i Kirkenes det tredje året i en forutsigbar syklus.

Denne modellen kan sikre hele fylket bedre sykepleierutdanning. Vi kan ikke se at en slik modell ikke er i tråd med de bestillinger UiT årlig mottar i tildelingsbrevet fra departementet.

Vi har forståelse for at det kan være ulike ønsker om hva og hvor UiT skal satse, enten man sitter i Alta, Hammerfest eller Kirkenes. Vår oppgave er å sikre et godt tilbud i hele fylket og nok sykepleiere i alle kommuner.

Det krever en viss balanse mellom øst og vest – men det skal aldri være tvil om at vi leverer på den spesifikke bestillingen i forhold til Alta: Om alle gjennomfører og består vil vi de tre neste årene uteksaminere minst 60 nye sykepleiere fra vår campus i Alta. Om lag halvparten av disse kommer fra vertskommunen.

Vi ser fram til å levere på denne delen av vårt samfunnsoppdrag og er glad for invitasjonen fra klinikksjefen i Finnmarkssjukehuset om økt samarbeid om rekruttering og praksisplasser.

Anne Husebekk, rektor

Sveinung Eikeland, viserektor

UiT Norges arktiske universitet