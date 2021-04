– Sp har ingen troverdighet i fergesaken

Meninger

I Altaposten den 22. april uttaler Geir Iversen fra Senterpartiet at de er for gratis ferje, og at dette er noe Senterpartiet har jobbet for iflere år. Det finnes bare et problem med det – han lyver!Fremskrittspartiet fremmet nylig et forslag i Stortinget om å gjøre alle riks- og fylkesveiferjer gratis.

Forslaget ble dessverre nedstemt, blant annet av alle 20 representanter til Senterpartiet. Dette får meg til å undre, hva er det egentlig Iversen driver med? For meg høres det ut som at Senterpartiet farer rundt og sprer store løgner.

For det er faktisk helt vilt, at de i det ene øyeblikket er imot gratis ferjer, og i det andre er de plutselig i avisa og fronter at de liksom er for? Dette lukter dobbeltmoral lang vei.

Hva er det Senterpartiet ønsker i Troms og Finnmark? Sist jeg sjekket er det de som styrer i fylket. Med Senterpartiet i førersetet har ferjeprisene gått opp, og båtrutene gått ned! For Fremskrittspartiet har distriktene alltid vært vår fremste prioritering.

Derfor fremmet vi forslaget om gratis ferje på Stortinget, som Senterpartiet dessverre stemte imot. Iversen farer med løgner, og det gjør meg skeptisk til hva mer han kan lire av seg. Han troverdighet går samme vei som Senterpartiet skal ved neste fylkestingsvalg – rett ned og ut!

Emil-Andre Taftø

FylkesformannTroms

og Finnmark FpU