– Kritikk må være konstruktivt

Meninger

Det er ikke vanskelig å forstå at dere ønsker å ivareta eventuelle informanter når dere jobber med helsepolitikk. Det er åpenbart for alle. Vi sliter likevel med å se relevansen dette har til Pasientfokus´ beskyldninger om at vi i Alta SV jobber målrettet for å gjøre dere mindre.

SV og Pasientfokus Irene Ojala svarer SV i dette innlegget.

Vi kan, som tidligere stadfestet, ikke kjenne oss igjen i at vi på noen tidspunkt har hatt dette som målsetning. Om vi som parti har gjort noe uredelig så er det noe vi tar på det største alvor for slik ønsker vi ikke å være.

Det at du beskylder oss for å jobbe på denne måten uten å si hva vi har gjort, frarøver vår mulighet til å ta stilling til denne beskyldningen. Da får vi verken mulighet til å bli bedre eller å forsvare oss der det eventuelt har skjedd en misforståelse.

Det at du retter slike beskyldninger mot oss på denne måten, anser ikke vi som spesielt konstruktiv. Om vi skal ha et politisk debattklima i Alta som faktisk fungerer, der vi alle kan jobbe til det beste for Altas befolkning, kan vi ikke jobbe på denne måten. Politikk kan ikke drives basert på rykter og man bygger ikke god politikk ved å trykke andre ned.

Dersom Pasientfokus ønsker å framstå som et bedre alternativ til de etablerte partiene, må dere være det også. Det fordrer også det å behandle politiske rivaler på en ordentlig måte og ikke slenge ut med anklager som det ikke er mulig å svare på.

Styret, Alta SV

Bjørn Erik Opgård

Leder, Alta SV