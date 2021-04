United for alltid, eller fortsatt støtte til fotballens snyltere?

Meninger

Det er en vond mandag ettermiddag. «Monday, bloody hell!» . Skuffelsen etter at Super League-nyheten sprakk søndag er så dominant at det vanskelig å tenke på noe annet.

Mitt United gir altså blaffen i alle oss millioner som har klubben med i aftenbønnen når vi legger oss, og som står opp med et bankende United-hjerte. Vi som er så utrolig lojale at vi bruker tusenvis av kroner i året på å følge klubben, og direkte og indirekte sørge for at eierne av klubben blir usannsynlig rike. Det, selv om vi hater eierne av alle våre hjerter, og vet at de har en kriminelt dårlig moral, og kun er opptatt av en ting: Penger til seg selv.

Jeg burde være for gammel til å gjøre en fotballklubb i England til nesten like viktig som familie, jobb, venner, ja, nesten til det viktigste i livet mitt. Likevel er jeg nok ikke mer enn en gjennomsnittlig engasjert United-tilhenger. Samtidig må jeg innrømme at jeg sov dårlig natt til mandag.

Blåmandagen

Hvorfor er dette en blåmandag? Jo, fordi eierne av de røde tramper hele den røde stolte historien ned i søla. For at de skal ødelegge fotballen som betyr så enormt mye for oss røde, men også for de som heier på Klopps menn, eller er lidenskapelige Gunners-fan. Klubben min vil gå i bresjen for en ny superliga hvor de rikeste, de som dikterer fotballen med sine økonomiske muskler, skal bli enda rikere.

De skal altså ta drømmene fra alle som heier på Leeds, Leicester, Burnley eller en av de andre som med små midler skaper resultater. De som noen ganger klarer å vise at lidenskap og sportslig forberedelse slår pengene. Fotballens storhet er klubber, spillere og supportere som drømmer om at de skal kunne ta rotta på de store til tross for at de er divisjonen under når det gjelder økonomi og ressurser. Slik Leicester gjorde da de pekte nese til både City, United og Liverpool.

Dette er vel første gang jeg håper United mislykkes. At de på styrerommet må innse at det tross alt er vi der ute som er viktigst. At de pengegriske ikke får knuse drømmene våre. At dere ikke kan ødelegge fotballen hvor det alltid skal vare rom overraskelser. Der det ikke er gitt at Liverpool er suveren og surfer inn i Champions League selv om var en klar nummer én året før, spillemessig og resultatmessig. Som Leeds med sine oppvarmingsdrakter senere på mandagskvelden, før kampen mot Liverpool viste til fulle. Meldingen om at fansen er viktigst, og at man må gjøre seg fortjent til å spille Champions League ble understreket av at de rundspilte Liverpool og sikret seg poeng.

Håpet er at Uniteds eiere, sammen med de kriminelt pengegriske eierne av de 12 klubbene som driter i lojalitet til spillet og fansen, ser at vi som elsker sporten ikke lengre vil være med å gjøre klubbeierne enda rikere.

Blir farvel

At vi skrur av TV-en og snur oss mot våre lokale lag, bruker vår tid, vårt engasjement på å støtte våre lokale helter. Eierne av storklubbene gambler på at våre reaksjoner som vanlig vil være kun rop og skrik, og at vi i neste øyeblikk finner fram bankkortet og slår på TV-en. For egen del kan jeg love at blir superligaen en realitet, og med United som en av deltakerne, skal jeg ikke se eneste United-kamp mer.

Ikke en eneste krone skal finne veien fra meg til United, direkte eller indirekte. Håper er at de som heier på Liverpool, Arsenal, Tottenham, Chelsea og City tenker det samme.

Tyskland har gått foran og satt regler som tar publikum og tilhengere på alvor. Der er det lovbestemt at medlemmene skal ha 51 prosent av eierandelene, og at enkeltpersoner, eller firma, kun skal kunne eie 49 prosent til sammen.

Grenser for kapital?

Billettprisene er regulert slik at det er mulig for familier å følge sitt favorittlag, og det er satt klare grenser for hva kapitalen kan styre i klubbene. Forsøket fra Red Bull på å kjøpe opp klubb og skifte klubbnavn til firmanavn ble stoppet. I samfunnsstyringen ligger også forklaringen i at tyske klubber har sagt nei til superligaen. Det samme har utrolig nok, og veldig gledelig, også franske PSG gjort.

Avlaten fra klubbene som skal lage sin egen liga der de ikke kan rykke ned, er lovnaden om at de skal drenere penger nedover i fotballpyramiden. Det kan vi glemme. Dette er ikke personer du kan stole på. De lyver, kanskje også stjeler de. Eksempelvis Uniteds eiere som kjøpte klubben ved å lånefinansiere kjøpet med klubbens egne verdier. En klubb med bunnsolide økonomi sliter i dag med gjelden eierne påførte klubben for å sikre seg eierrettighetene. Juridisk sikkert greit. Moralsk forkastelig, og for oss med hjerte i klubben, framstår det som et ran på høylys dag.

Spark dem ut

Jeg håper FIFA, UEFA og Premier League slår knallhardt tilbake. Spark klubbene ut av PL, CL og utelukk spillere fra landslagsspill i EM og VM. Gjør det så raskt som det er juridisk forsvarlig.

Så til slutt; hva gjør du Ole Gunnar Solskjær? Du har snakket varmt om klubbhistorie og hvilke verdier som bør være nedfelt i spillergruppen, og i klubbens vegger. Du har snakket om å finne tilbake til kulturen, som gjorde Manchester United til Manchester United, både på å utenfor banen.

Du har sagt det handler om holdninger. Du har skrytt av Rashford og hans sosiale engasjement, for de som har lite og sliter. Nå må du vise din «United-holdning», om vil være en leder for de unge. Om du vil gå foran og synliggjøre solidaritet med tilhengerne? Jeg tviler ikke på ditt engasjement, eller dine holdninger, men det vil jeg gjøre om du nå går på akkord med holdningene.

Bør utfordre Klopp

På samme måte bør Liverpools fans utfordre Klopp, en manager med utvilsomt sterk moral og solidaritet med tilhengerne. Om Klopp og Solskjær setter stillingene inn på å få stoppet grådighetskulturen og forræderiet mot fotballens sjel, ja, da ville eierne vært nødt til å snu. Klopp har sagt at publikum, tilhengerne, er Liverpools viktigste suksessformel, og har alltid trukket fram «You’ll Never Walk Alone». La det ikke bli en frase, Klopp og Solskjær!

Jarle Mjøen