– Pasientfokus sin stortingsliste motarbeides fra flere hold

Meninger

Siden det ble kjent at Pasientfokus tar velgere i Altas utfordring på alvor og stiller liste til Stortinget har det fremkommet en sterk motmakt fra etablerte politiske partier i Alta og Finnmark mot Pasientfokus. Det er særlig partiene Ap, Sv, V, Frp og Sp som jobber målrettet for å gjøre Pasientfokus mindre. På den måten gjør de seg selv minst – for bakvaskelser og fordumming slår ofte tilbake som en boomerang – særlig når velgere i Alta og Kautokeino enkelt ser den manglende politisk viljen politikere i posisjon har vist til å stå på syke folk og fødende i vår region sin side.

Det er også enkelt å se at Ap og SV ikke står på pasienter i vår region sin side. Selv om Frp og Venstre lokalt har jobbet for befolkningen i vår region – så har de faktisk ikke støtte hos sine partier på Stortinget. Selv om Frp og Venstre satt i samme regjering fikk de ikke gjennomslag for en helsepolitikk som er til beste for syke folk og gravide i vår region. Det underlige er at de ikke valgte å forlate regjeringen når de var fullt klar over at dagens sykehussystem skaper utenforskap og tidlig død for pasienter i vår region.

Ap og SV har vist klart og tydelig at de heller vil bevare Hammerfest sykehus og arbeidsplassene der – enn pasienter i vår region sin helse og rettssikkerhet. Når Jonas Gahr Støre snakker om Arbeiderpartiets kamp mot ulikheter, slik han gjorde i går i sin landsmøtetale, så vit at det gjelder ikke deg som bor i Kautokeino, Alta eller våre distrikter. Med Ap ved makta vil du i overskuelig framtid bli brukt som middel for å legitimere sykehuset som nå bygges i Hammerfest. Med Arbeiderpartiet i styringen vil Ap, SV og Sp fjerne fritt behandlingsvalg. Det betyr at du i fremtiden blir helt prisgitt ventetiden ved Hammerfest sykehus - og deres kompetanse som ofte kommer luftveien for kortere visitter i byen.

Hvor mange er det som faktisk har kommet raskere tilbake til arbeid nettopp fordi de kunne velge behandling i Oslo, Trondheim, Tromsø eller Bodø ? Joda, folk fra nevnte partier har også benyttet seg av muligheten fritt behandlingsvalg har gitt dem. Men det vil mange pasienter fra disse partiene ikke snakke om, kanskje fordi de dermed innrømmer at AP sin helseforetaksmodell er utdatert og pasient fiendtlig.

Jeg innrømmer det gjerne. Jeg blir ikke klok på hva Senterpartiet egentlig mener om fødeavdeling og akutt til Alta. På den ene side har både Per Olaf Lundteigen og Kjersti Toppe sagt at Alta skal ha fødeavdeling og akutt i forhold til behov. Men hva betyr egentlig det når leder for Sp, Trygve Slagsvold Vedum før valget i 2019, var klar på at Hammerfest sykehus skal bestå som i dag, selv om han vil utrede muligheten for akutt- og fødeavdeling i Alta. Hva betyr det egentlig når Jan Martin Rishaug, lokallagsleder for SP i Alta sier det slik til Altaposten tidligere i uka: ”For Senterpartiets del støtter vi hundre prosent kravet om fødeavdeling med tilhørende akuttilbud, men vi mener det kan bli en realitet uten å bygge ut klinikk Alta til et fullskala sykehus.”

Et fullskala sykehus betyr et sykehus. Dit folk reiser for å føde og for å dø. Er det slik at Sp tilbyr folk i Alta-regionen en 70 prosent løsning – med 70 prosent akutt og ber deg som pasient være fornøyd – selv om prognosetap må påregnes. Er det slik folk som stemmer Sp vil ha det? I Nasjonal helse- og sykehusplan som ble vedtatt i 2016 og som har vært gjeldende fram til utgangen av 2019, det vil si i inneværende stortingsperiode, står det følgende: «Når motstridende interesser gjør det vanskelig å bli enige om hva som er den beste løsningen, har regjeringen et gjennomgående svar: Hensynet til pasienten skal alltid veie tyngst.» Motstridende interesser i sykehussaken er et politisk ansvar. Politikere i Finnmark – og på Stortinget har i inneværende stortingsperiode snudd ansiktet bort fra befolkningen i Alta-regionen sine behov for sykehus. Det er det valget til høsten bør handle om: Hvem taler pasientenes sak?

Skal du som velger stemme på partier som gir mer av det samme – eller skal du stemme på noen som kan dytte Stortinget i riktig retning – slik at Hensynet til pasientene alltid skal veie tyngst.Poenget mitt er: Fem måneder før høstens stortingsvalg er det viktig at partiene i Finnmark er opptatt av egen politikk i sted for å bakvaske Pasientfokus. De ulike partiene må forklare velgere hvorfor deres partier bagatelliserer helseproblemene dagens sykehussystem påfører pasienter i vår region: Helseproblemer som oppstår grunnet tidstap, prognosetap, langvarig sykmelding, uførhet, sykehjem og tidlig død. Det er det høstens valg handler om.

Irene Ojala

Leder Paisentfokus