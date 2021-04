Webbers valgkamp

Meninger

Finnmark SV’s lynkandidat til stortingsvalget, Amy Brox Webber, har over to innlegg gjennomført kunststykket i å si ingenting nyttig om hvordan de økonomiske og demografiske utfordringene for videregående skoler i Finnmark bør møtes.

– Sentraliseringspolitikk fra Senterpartiet? – Hvis Sp har begynt å regne skolekroner med Høyre-kalkulator, er det grunn til å rope varsko, skriver Amy Brox Webber.

– Billig retorikk av SV Hvordan skal vi ta kloke avgjørelser uten innsikt, spør Vegar Einvik-Heitmnn.

Videregående skole og sentralisering Amy Brox Webber svarer på Vegar Heitmanns innlegg «Billig retorikk av SV»

Hun kunne valgt å svare på om hun var enig med hennes andrekandidat Johnny Ingebrigtsens analyse fra 2018, om at man trolig må legge ned noen videregående skoler i Finnmark; det valgte hun glatt å unngå.

Hun kunne tatt Vadsøs kollaps i elevtall seriøst og kommet med konkrete forslag til hvordan dette best kan møtes; det gjorde hun ikke.

Hun kunne lovet Finnmark den økonomiske redningspakken vi vil trenge om vi fortsatt skal ha videregående skoler som drives forsvarlig etter en eventuell reversering; heller ikke det synes å være interessant.

Hun valgte i stedet å skrive om «sentraliseringspolitikk fra Senterpartiet?» der hun, ifølge seg selv, ikke forsøkte å fremstille Sp som et sentraliseringsparti (?).

Hun valgte isteden å slå et slag for underfinansiering av elever; der hun selv valgte å påpeke at ingen elever føler seg «mindre verdsatt» om de finansieres dårligere enn andre (som paradoksalt nok handler om verdsettelse).

Hun valgte isteden å skape sin egen lille stråmann ved bruk av meg, slik at hun kunne snakke om at vi måtte ha tilbud også der klassene «ikke fylles til randen». Men jeg har aldri tatt til orde for å legge ned noen skoler; jeg har kun ment at finansieringsmodellene må være forutsigbare og tilgjengelige; på samme tid som de ivaretar demografisk utvikling.

Det er hyggelig med skoledebatt; men det er lite verdifullt når debatten ikke fører noen steder og innlegg fylles med selvfølgeligheter som at «god kunnskap springer ut fra undring og interesse» (hvem er uenig?).

Det mest interessante med Webbers plutselige angrep på meg og Senterpartiet, som for øvrig inntraff parallelt med flere andre SV-angrep på Sp, er vel heller spørsmålet om hvordan man kan redde et kandidatur basert på løgn, svik og kaos.

Godt valg.

Vegar Einvik Heitmann, Alta Sp