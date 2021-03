– Vi er rørt over jobben Alta-russen, lag og foreninger gjorde for kreftsaken. Tusen takk!

Meninger

Koronapandemien ble et hinder for Kreftforeningens årlige innsamling, Krafttak mot kreft, men stoppet ikke engasjementet for kreftformene få overlever. Vi er utrolig imponert over kreativiteten og engasjementet som har blitt vist i Alta.

Virusmutanter og smittefare gjorde at vi ikke kunne sende våre bøssebærere fra dør til dør for å be om støtte. Da slapp russen, lag og foreninger fantasien løs og vi er rørt over hvor langt mange er villige til å gå for kreftsaken. Vi ønsker å rette en stor takk til deg som har drevet digital innsamling, pantet flasker, arrangert auksjoner eller utfordringer i sosiale medier. Din innsats betyr mye – både for enkeltmennesker og for kreftsaken. Tusen takk for at du har gitt av deg og din tid til årets aksjon!

Altarussen mobiliserer digitalt mot kreft Årets «krafttak mot kreft» er allerede godt i gang for altarussen, og til nå er det gitt over 13.000 kroner til det gode formålet.

En ekstra stor honnør til russepresident Emil W. Jensen og Maria Greibrokk ved Alta VGS. Til tross for pandemien, har dere stått løpet ut. Ikke minst, tusen takk til deg som ga et bidrag til årets aksjon. Vi ønsker her å løfte fram Cermaq, Norseman seafood, Regnskapsservice Alta AS, Finnmark sand AS som hjulpet til med donasjoner til innsamlingen til Alta VGS.

I dag overlever tre av fire nordmenn kreft, men bak statistikken skjuler det seg store forskjeller. Det er fremdeles flere kreftformer som svært få overlever. Lungekreft og bukspyttkjertelkreft er blant disse. Mer kunnskap bidrar til å oppdage og stille riktig diagnose tidligere, og utvikle ny og bedre behandling. Fremskrittene kommer ikke av seg selv. Nye gjennombrudd krever midler og knallhardt arbeid over tid. Takk for at dere bidrar til kommende fremskritt.

I Troms og Finnmark har det blitt samlet inn 700 000 kroner, og på landsbasis litt over 20 millioner kroner. Selv om dette er mye lavere enn målet vårt på 35 millioner kroner, har tusenvis av ildsjeler og frivillige lagt ned en stor innsats for å samle inn mest mulig penger digitalt. Alle har ønsket å gjøre en forskjell for de som rammes av en kreftform som få overlever.

Det er fortsatt mulig å støtte aksjonen via nettsiden vår og ved å vippse valgfritt beløp til 471081. Din støtte er med på å gi flere kreftpasienter den aller beste følelsen i livet: Å få beskjed om at de kommer til å leve videre.

Vi vil samtidig ønske alle en riktig god påske. Ta vare på hverandre.

Brage Larsen Sollund

Distriktssjef i Kreftforeningen