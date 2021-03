– Vanvittiig biljakt

Meninger

Angående biljakta i Alta fredag i 14-tida.

Vi vil fortelle om denne biljakta som politiet tona ned for de så ikke hva som skjedde:

Vi var ute og gikk, hadde akkurat kommet ned gangfeltet fra E6 langs Strandveien og var på tur i krysset opp Sorenskriverveien i Bossekop, da vi hørte sirenene. Vi gikk fort så langt opp og ut av veien som mulig, der er trangt og uoversiktlig uten mulighet til å springe fra veien, kanten er murt opp med skifer. Og der er ingen gangfelt.

Så kommer en bil i voldsom fart i feil kjørebane tett forbi oss. Tenkte straks at den ville fly over autovernet på Strandveien. Snudde oss og så bilen skrense voldsomt mot autovernet, for så mesterlig å lande over på venstre side av veien oppover mot undergangen av E6 mot Kautokeinoveien før den forsvant ut av vårt synsfelt. Hadde vi vært 10-15 sekunder lenger nede ville vi blitt meiet ned uten mulighet til å komme oss unna. En skremmende tanke i ettertid. Vanligvis er det en god del trafikk på Strandveien og også en del fotgjengere som går oppover/nedover til/fra Bossekop, eller som krysser veien over gangfeltet som går over begge kjørefeltene. Trafikkalt vil jeg si at dette er en plass som krever aktsomhet av alle parter, og det er absolutt ikke plassen for fart. Fra Sorenskriverveien kommer man nemlig inn på Strrandveien i tilnærmet 90 grader i begge retninger.

Det er vanvittig å drive biljakt der. Skulle nesten ikke tro at politiet var kjent i området heller.

To ting er sikkert:

1. Det var bare flaks at det gikk bra, og at det ikke var annen trafikk der akkurat da.

2. Den som kjørte bilen kan virkelig kjøre bil, den hadde vanvittig fart og var så nær å krasje som det går an.

Men politiet så ikke hendelsesforløpet, de kom selvfølgelig forbi etter at «rømlingen var over alle hauger.»

Gunn og Erlend