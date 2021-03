– Jeg ble ganske overrasket da jeg leste hva filmen skal dreie seg om

Meninger

Jeg ser i Altaposten at det skal lages en spillefilm om kampen mot utbyggingen av Alta/Kautokeinovassdraget, noe jeg i utgangspunktet synes høres interessant ut.

Må si at jeg ble ganske overrasket når jeg leste hva filmen skal dreie seg om. I filmen er hovedrollen en påstått samebestemor fra Porsanger som har funnet sin samiske identitet. Hun har ett søskenbarn fra Masi. I tillegg skal de ha en samisk ungjente som skal ha en av hovedrollene.

Jeg kan ikke se at det er noen av hovedrollene er tiltenkt personer som kommer fra Alta. Det var tross alt altaværinger som sto bak folkeaksjonen mot utbygginga av Altaelva. At filmskaperen skal lage en film om motstanden mot utbyggingen av Altaelva og misbruke La elva-parolen er direkte frekt. Samiske rettigheter og samisk propaganda med Altaelva som utgangspunkt, er en fornærmelse overfor altasamfunnet og spesielt for oss som bor oppover Altadalen.

Altaelva har ingen ting med samisk bosetting eller samisk kultur å gjøre, her aldri vært noen samisk bosetting langs elva. Bosettingen langs elva har i hovedsak vært finsk, kvensk og norsk. Skal man lage samisk film, så bør den lages i Masi og Kautokeino, og ikke blande Altaelva inn i dette. Alta har aldri vært noen samisk kommune, og vil heller aldri bli det.

Svein Suhr