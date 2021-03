Meninger

Det er fint Arbeidsmandsforbundet Troms og Finnmark støttet sykehus til Alta. Men det ble noe stusselig over det – når Arbeidsmandsforbundet etter at vedtaket er gjort med 19 mot 9 stemmer – og en blank stemme – endrer benevnelsen sykehus til «støtte til fødeavdeling og akuttilbud ved Klinikk Alta.» Skal vi være glad? Vi i Pasientfokus forbeholder oss retten til å være «reservert og forbeholden» positivt overrasket over vedtaket. Vi er lute hakke lei av «støtte til». Det må sterkere ord om innhold til for at pasienter skal få sine rettigheter innfridd.

Årsmøte i Arbeidsmandsforbundet Troms og Finnmark: Fikk støtte for sykehus i Alta fra LO-avdeling I uttalelsen som sendes videre blir imidlertid sykehus byttet ut med støtte til fødeavdeling og akuttilbud ved Klinikk Alta.

Det underlige er, slik vi i Pasientfokus og Pasientfokuslista ser det, er at arbeidere som har bygd Finnmark sin største by – og de som har bygd Kautokeino og distriktene våre IKKE tilgodesees med en geriatrisk avdeling, slik at de slipper lange og tvilsomme reiser til Hammerfest for at Hammerfest skal vernes. Det er ikke til å forstå!

Det går framover for vår regions kamp for sykehus til Alta. Men så er det altså slik at pasienter i Alta, Kautokeino og distriktene fortsatt må stå med helsa si i hånda og be ydmykt om å få et sykehus. Det må hele tiden brukes tid på å nedskalere de viktigste ordene slik at våre arbeidere – unge kvinner og menn skal få en fødeavdeling som ivaretar arbeidere i vår region sine rettigheter. Eldre arbeidere blir ikke en gang tatt med som en viktig pasientgruppe som er bidragsytere til familier og Alta-samfunnet på en god måte. Våre eldre fortjener kun det beste. Det er disse eldre som har dannet grunnen til at Alta i 2021 har 20 847 mennesker, mens innbyggertallet i 1970 var rundt 11.500. På størrelse med Hammerfest kommune etter sammenslåingen med Kvalsund.

Noten som medlemmene i Stjernøy Nefelin Arbeider klubb fikk med, er svært viktig. Stjernøy Nefelin Arbeider klubb ber NAF avd. 9 nord, jobbe opp imot de politiske partier på stortinget for å få stanset/utsatt byggingen av nye Hammerfest sykehus slik det er planlagt i dag, til en ny utredning er foretatt av en uavhengig instans. Slik vi i Pasientfokuslista ser det, så vil arbeidet ikke stoppes – det vil gå sin gang. Det som må jobbes for er at de 100 rommene som mangler i dag i Hammerfest, bygges i Alta.

Irene Ojala

Pasientfokus