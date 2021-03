Loppa SV er fortsatt for gratis SFO og barnehage

Meninger

Vi forstår at saken om prisene på SFO skaper stort engasjement og berører mange. De siste ukene har kritikken og motstanden mot prisøkningen som kom i desember vært stor. Det ble da lagt på 1000 kroner på prisen for full plass i SFO, og foreldrebetalingen er nå 2000 kroner. Vi har forståelse for at en slik økt utgift kan være tung for familier med lav inntekt og flere barn. Vi har forsøkt å forklare begrunnelsen vår, men det er kanskje ikke så lett å forstå hvorfor akkurat SV har vært med på å støtte en prisøkning på SFO. Sist ut er altså innlegget i Altaposten fra FAU ved Høgtun skole. Vi registrerer også debatten og personkarakteristikkene som kommer på facebook og andre steder.

SFO og barnehageprisene henger sammen med hele årsbudsjettet. Vi mener derfor det blir vanskelig å ta opp sak om egenandel midt i budsjettåret. Det er store kostnader og utgifter som må ses i sammenheng med det totale budsjettet. Det var det vi gjorde i budsjettmøtet i desember 2020. Det var da forslått fra administrasjonssjef å heve prisen på SFO og barnehage, kutte stilling på skolen, kutte stilling i barnehagen, legge ned bibliotekfilialene i Vestre-Loppa, legge ned ungdomsklubbene og stanse drift av grendehus. Det kom også den gang avisinnlegg og skriv fra FAU ved Høgtun om hvor dramatisk et kutt i lærerstilling ville være. Vi valgte da å opprettholde alle stillingene, og gå for en utredning av et barnehagetilbud i Bergsfjord hvor det per i dag ikke finnes noe dagtilbud til barna under skolealder. Vi innså at vi måtte godta administrasjonssjefens forslag om å heve prisen for SFO fra 1000 kroner opp til 2000 kroner. Dette var også administrasjonens innstilling i denne omgangen av behandlingen også.

Under behandling av denne saken i utvalgene ba vi administrasjonen om tilbakemelding på hvorfor foreldre hadde valgt å ta ut barna og hvor gamle de aktuelle barna var for å få bedre oversikt. Tilbakemeldingen var at de ikke ønsket å gi politikerne slik informasjon fordi det er så små forhold i Loppa. I kommunestyremøtet var svaret at de ikke hadde denne statistikken og det var ikke undersøkt.

I 2015 kostet en SFO plass 1145 kroner da var det bare 4 barn som benyttet seg av tilbudet, så det er historisk sett ikke en direkte sammenheng mellom antall barn og pris. Derfor ba vi om mer informasjon i forhold til om det er prisen eller andre forhold som gjør utslaget. Det handler ikke om at man ikke har tillit til FAU, og kommentarer om SU behandling var ment som en opplysning og måter å løse saker på. I SU sitter politikere, representanter fra skolen og foreldre. Et slikt forum er nyttig for å diskutere slike saker og ha en god dialog. Vi skjønner at uttalelser rundt at 3.–4. klassinger kanskje har kjedet seg og derfor valgt å slutte blir provoserende for de som har måttet slutte på grunn av økonomi, og beklager dette. Hensikten har ikke vært å støte FAU på Høgtun eller gi inntrykk av mistillit.

Vi er fortsatt for gratis SFO og barnehage, la det ikke være noe tvil om det. Vårt fokus har ikke snudd, vi har hele tiden vært for god kvalitet i alle de kommunale tjenestene. Men vi må se litt på hvor vi står i tid, gjøre helhetlige vurderinger ogse på hvilke investeringer vi har foran oss. En tilstandsrapport forteller at Høgtun skole har få år igjen før det er uforsvarlig å bruke bygget. Barnehagelokalene er også dårlig egnet til sitt formål. Det er derfor et tverrpolitisk ønske om å bygge nytt kompetansesenter som skal romme dette, med mer. Vår forståelse er at det per i dag er et flertall for dette i kommunestyret. Det vil bli et realt løft for hele oppvekst og kultursektoren. Prosjektet har en estimert prislapp på 150 millioner. Vi har oppfordret administrasjonssjef til å komme med en finansieringsplan på dette så snart som mulig, og håper å få behandlet dette så raskt som det lar seg gjøre for å sikre bedre lokaler før de gamle er ubrukelige. Vi håper å kunne gjøre noe med prisen i både barnehage og SFO når vi har mer oversikt over de økonomiske investeringene som må gjøres. Det langsiktige målet er å komme dit av vi kan tilby både skolemat, gratis SFO og barnehage igjen. Loppa Kommune har en del penger på bok, men vi har et uforholdsmessig høyt behov for vedlikehold og investeringer på mange områder. Det nytter ikke å bruke av sparepengene til gratis SFO og barnehage før vi vet om vi har nok til å realisere de investeringene som er sårt nødvendig i oppvekst og kultursektoren.

Loppa SV er fortsatt av den oppfatning at SFO er viktig for rekruttering av kompetanse, vekst i denne delen av befolkningen og et viktig virkemiddel for å utjevne sosiale forskjeller. Det er helt riktig som vi er sitert på av FAU vi serdet i sammenheng med et nytt kompetansesenter, gratis skolemat og styrking av oppvekst og kultur i Loppa. Men vi kan ikke satse på alle tingene samtidig, noen brikker må legges på plass først før resten av puslespillet kan legges.

Kommunestyregruppa i Loppa SV