– Som du spør, får du svar

Meninger

Apropos reportasjen i Altaposten om det unge paret som fortalte om sine opplevelser i forbindelse med at de skulle få sitt første barn.

– Jeg tenkte: Nå dør jeg, nå dør babyen vår og Vegard blir alene Den traumatiske fødeopplevelsen i februar 2020 satte dype spor hos foreldrene Sarah Sofie og Vegard. De flyttet fra Alta etter skrekkopplevelsen på fødestua.

Alle barnefødsler, særlig den første er en stor begivenhet i enhver familie. Men alle fødsler skjer ikke enkelt og smertefritt, det kjenner de fleste til.

Skulle det oppstå komplikasjoner av noen art, har vi i et godt helsevesen i form av jordmødre og leger, som gjør sitt ytterste for å hjelpe til. Det er bare det at hjelpen fra vårt helsevesen opptil flere ganger faktisk er avhengig av godviljen hos en enkelt person. Dette kan det sies mye om, og det bærer forøvrig den nevnte reportasjen preg av.

I en kommentar til reportasjen opplyser avisa: Klinikksjef Lena Nielsen forsvarer fødetilbudet i Alta, men unnlater å svare på flere av av Altapostens spørsmål. Kommunikasjonssjef ved Finnmarkssykehuset, Eirik Palm, svarer i en mail at det vil være uryddig å kommentere saken utover det Nielsen har gjort. Bare så det er klart: Eirik Palm har siden 1. september 2018 hatt stilling som kommunikasjonssjef ved Finnmarkssykehuset.

Men kanskje kommer Palm med en utvidet redegjøring av omstendighetene rundt den omtalte fødsel, der han så godt han bare kan, forklarer hendelsen sett Finnmarkssykehusets side. Han sper gjerne på med noen fremmedord, trolig bare som hodebry til journalistene, som det later til at han ikke liker.

Sitater fra Altaposten i desember 2019 viser hva jeg mener: Det hadde nylig vært mye styr og avisskriving i forbindelse med en sak ved Kirkenes sykehus. Det dreide seg om sykehusenes plikt til å melde om uønskede hendelser, 3-3-meldingene.

Etter at journalistene hadde resignert fordi de ikke fikk svar på sine spørsmål, gikk kommunikasjonssjefen til avisene med artikkelen Kontrollspørsmålet. Som handler om hvilke spørsmål som journalistene burde ha stilt underveis!

Så noen sitater: "Av erfaring vet jeg at det lett oppstår en konsensus om hva som er fakta". Kommentar: Det var såpass mye diskusjoner i saken på grunn av uenighet, at det ville være dumt å karakterisere det som enighet, (konsensus)!

"I dette tilfeller er narrativet et nytt sykehus hvor mye er galt, og antallet alvorlige hendelser øker." Kommentar: Narrativ = fortellende /fortelling.

Videre: "Men det vesentlige er at det ikke er noen signifikant endring etter at det nye Kirkenes sykehus ble tatt i bruk på nyåret.

Dette er relevant og viktig informasjon for leserne."En person med ansvar for innformasjon fra helseforetak til presse og publikum, bør etterstrebe å uttrykke seg så lettfattelig som mulig, mener jeg. Eirik Palm bruker først to fremmedord, som begge er irriterende istedet for dekkende. Deretter tre ord med samme betydning: signifikant, relevant og viktig.

Det gjenstår å se hvorvidt kommunikasjonssjefen likevel kommer med en redegjørelse om den traumatiske fødsel 8. februar. da på vegne av Finnmarkssykehuset.

Frithjof Heitmann