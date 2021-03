– Nei, etikken har ikke druknet

Meninger

Dersom det kommer oppdrettsanlegg i Frakkfjorden så ønsker Havforskningsinstituttet å bruke muligheten til forskning. Det betyr ikke at forskningsetikken drukner.

Druknet forskningsetikken i Frakkfjorden? Forskningsprosjektet Salcod burde framsnakke verdien av livet som finnes i området, og forske på hvilken betydning en fjord fri for oppdrettsindustri har for folk, fugl, fisk og sjøpattedyr, skriver Naturvernforbundet i denne uttalelsen.

SalCod-prosjektet har fått penger gjennom Forskningsrådet for å studere mulige effekter av lakseoppdrett på ville bestander av torsk. Den beste måten å gjøre det på, er å forske i et område som kan undersøkes både før og etter at det har blitt startet oppdrett der.

Bakgrunnen for at akkurat Frakkfjorden ble valgt som en mulig kandidat til denne forskningen, er at det har vært planlagt å etablere oppdrett her i lang tid, og at et flertall i Loppa kommunestyre har vært positive. Altså har det vært planer om oppdrett i denne fjorden både før Havforskningsinstituttet kom på banen, og før SalCod-prosjektet eksisterte.

Om det blir oppdrett i Frakkfjorden, er opp til forvaltningen å avgjøre, det er ikke en avgjørelse Havforskningsinstituttet er involvert i. Men det er en del av Havforskningsinstituttet sitt samfunnsoppdrag å forske på miljøeffekter av oppdrett, og dermed naturlig for oss å følge opp en eventuell tillatelse i et område som Frakkfjorden med mer forskning.

Så for å svare på spørsmålet til årsmøtet til Naturvernforbundet i Finnmark: forskningsetikken har ikke druknet. Havforskningsinstituttet har vurdert mange sider ved denne saken, og kommet fram til at dersom forvaltningen åpner for oppdrett i Frakkfjorden så bør vi undersøke hvilke effekter det får for dyrelivet her. Da kan vi få gode svar på hva som skjer både i denne og andre fjorder som følge av oppdrett.