Offer for inkompetanse

Meninger

Fylkestinget i Troms og Finnmark skal torsdag ha saken «Alternativer for båtsambandet til Årøya» opp til plenumsdiskusjon. Det kan bli en morsom seanse politisk, men den årelange kampen for et verdig og forutsigbart transporttilbud til øya er snarere tragisk. Årevis med kaos og mangel på handlekraft gjør at vi nå diskuterer framtida til ett av de mest vitale bygdesamfunnene i distriktene.

Alt tyder på at det foregår en dragkamp internt i fylkesrådet, der Senterpartiet forsøker å komme ut av saken med æren i behold, og der Ap ikke tør eller vil utfordre fylkesadministrasjonen og i neste omgang ESA. Så langt vi kan se, er det i denne saken unison enighet om at politikerne, først i gamle Finnmark fylkeskommune, og nå i den nye Troms og Finnmark fylkeskommune, har forlatt godt folkevett. Uten å kunne gi noen god begrunnelse valgte fylkestinget i Finnmark å påtvinge Årøya en transportløsning som ikke lokalsamfunnet ønsket, men som det også ble advart mot i tydelige ordelag. Den nye løsningen, som politikerne hevdet ville bety langt bedre samferdsel, medførte imidlertid at den spesialbygde ferga Skaget skulle pensjoneres. I stedet skulle en ny kombinert hurtigbåt og ferge sikre et sterkt forbedret samband.

Lokalbefolkningen advarte politikerne mot å stole på vurderingene gjort i egen samferdselsadministrasjon. I advarselen inngikk at kombiferga ville føre til problemer med store kjøretøy måtte rygge inn på båten. Ny fergeløsning stilte også krav til helt nye fergeleier både på Årøya (Kongshus) og over sundet i Mikkelsby. Ny advarsel fra lokalbefolkningen var at store inngrep ikke var mulig på grunn av kvikkleire, men lokalbefolkningens bekymring ble oversett. Faglige utredninger mente at fergeleiet kunne bygges, og arbeidet med fergeleiet ble påbegynt. Da det ble avsluttet på grunn av nettopp problematiske grunnforhold var mange millioner havnet i havet. Nå ble fergeleiet flyttet til Bukta, men problemene var ikke over.

Når den nye båten MS Årøy skulle ut på sin jomfrutur klarte den ikke å legge til på Årøya/Kongshus. Siden har den ene kanselleringen etter den andre inntruffet. Ved enkelte værtyper innrømmes det at det ikke er mulig for MS Årøy å legge til kai. Legger vi til at det har florert med tekniske problemer, og nå i det siste is i fjorden som har stoppet Årøy flere ganger, har vi et bilde på en komplett skandale. Ikke minst dersom lokalbefolkningens påstand om at minimum 60 millioner kr er «spylt» på havet gjennom investeringer som har blitt forkastet, eller ekstra kostnader i forhold til en løsning med bruk av Skaget hvor både fergeleie og båt er spesialbygd for transporten til og fra Årøya.

Lokalbefolkningen ønske er å få Skaget tilbake. Begrunnelsen for å si nei til dette er kontrakten med Boreal, en kontrakt som snarest bør belyses i full offentlighet. I neste omgang må fylkespolitikerne ta stilling til posisjonen til ESA, kontrollorganet til EU/EØS. ESAs hovedoppgaver består i gjennomførings- og håndhevingskontroll av EØS-statene. I dette tilfellet kan det være snakk om et brudd gjennom direkteanskaffelse ved en potensiell kontrakt med Altafjord Oppdrett/Skaget.

Altaposten mener fylkestinget i denne saken bør utfordre regelverket og hevde at det er nødrett; at hensynet til lokalsamfunnet tilsier at de må kunne velge den eneste løsningen som kan fungere i en overgangsperiode fram til at kontrakten kan lyses ut som et offentlig anbud. Da med de tekniske spesifikasjoner som sikrer sambandet mot kanselleringer. Det er dette som ligger i forslagene fra Frp og KrF, og som fylkestinget torsdag må ta stilling til.

Jarle Mjøen

Politisk redaktør, Altaposten