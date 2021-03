Satsing på fylkesveier

Meninger

Samferdsel er viktig og betyr svært mye for befolkningen rundt om i hele landet. Det gjelder barn og unge som skal til og fra skole, pasientreiser, folk som skal til og fra jobb samt varer og andre tjenester som skal til og fra der hvor folk driver med sin næringsvirksomhet.

En stor del av veiene i landet er fylkesveier, og bare i Troms og Finnmark er det ca 4500 km av disse. Mange av disse var bygd på en tid der kjøretøyene ikke hadde det transportbehovet og den vekten som i dag. Dette bærer standarden på mange av veiene preg av.

Vi er omgitt av en natur som tilsier at vi må ha tunneler for å komme gjennom fjell og bruer for å krysse fjorder. Disse krever store ressurser for å drifte og vedlikeholde.

Vi lever i et område som byr på rike naturresurser, og kan høste både fra sjø og land. Fiskeri og havbruk er viktige næringer som er avhengig av gode transportkorridorer for å få fisken ut til markedet raskt og uten forsinkelser. I tillegg har vi landbruk, industri og turisme, som er helt avhengig av god infrastruktur for å kunne drive sine virksomheter med lønnsomhet.

Vi vet at det er lange avstander både internt i landsdelen og til de viktigste eksportmarkedene i Europa. For Troms og Finnmark som ikke har jernbane, er det næringsveiene på riks og fylkesveinettet som dekker det meste av transportbehovene. Næringslivet påpeker at økt satsing på fylkesveien er en av de viktigste faktorene for å skape flere arbeidsplasser og økt verdiskapning.

KrF i Troms og Finnmark er glad for at regjeringen vil bidra med tilskudd til investering på noen av våre viktige sjømatveier på blant annet Senja og Skjervøy samt søkbare midler til utbedring av fylkesveier. Det er også gjort en hel del investeringer på riksvei, noe som har kortet inn distansen og forbedret veistandarden og fremkommeligheten.

Men stadig er vedlikeholdsetterslepet enormt på fylkesveiene, bare i Troms og Finnmark har beløpet trolig passert 10 milliarder kroner. KrFs fylkesårsmøte vil påpeke at det kreves ekstraordinære tiltak og en storstilt nasjonal satsing på å løfte standarden og fjerne flaskehalsene på fylkesveiene.

De aller fleste forflytninger og transport begynner eller ender opp på en fylkesvei. God distrikts-, nærings- og samferdselspolitikk starter og slutter på fylkesveiene.

Troms og Finnmark KrF forventer at regjeringens forslag til NTP inneholder en ekstraordinær satsing på fylkesveier.

KrF Troms og Finnmark vil sikre at den helhetlige tanken om transportkorridorer er lagt til grunn for behandlingen av NTP.

Troms og Finnmark KrF