Meninger

Etter alt bråket i Finnmark SV den siste tiden, har både landsstyret og sentralstyret i partiet nå «slått fast» at nominasjonen av Amy Brox Webber fra Sør-Varanger gikk lovlig og helt riktig for seg. Overdommerne har talt. Punktum.

Greit nok, det – Amy Brox Webber har sikkert ikke gjort noe galt, men bare stilt seg til disposisjon for en gruppe, som i en årrekke har gjort alt de har maktet for å motarbeide listekandidater fra Alta.

Det som imidlertid er påfallende – elefanten i SVs styrerom, så å si – er at man i partiets øverste organer ikke i det hele tatt berører eller tar opp det som helt åpenbart er hele kjernen og den direkte årsaken til denne årelange konflikten; nemlig diskusjonen om sykehusstrukturen i Finnmark.

Påfallende – men også avslørende: Mens SV i alle andre sammenhenger ynder å fremstå som kunnskapsbasert, har partiledelsen i denne saken isteden inntatt den stikk motsatte holdningen og stilltiende latt en fraksjon – anført av Hammerfest SVs Reidar Johansen – vinne frem i sin innbitte kamp MOT kravet om en kunnskapsbasert saksbehandling og en uavhengig konsekvensutredning, i en prosess preget av skittkasting, utskjelling og svertekampanjer.

Men forklaringen på denne tausheten er jo ganske åpenbar; skulder ved skulder med Johansen og hans venner i denne bakstreverske kampanjen har partiets nestleder Kirsti Bergstø stått, i en ren anti-Alta-holdning for å motarbeide dette kravet. Sammen har de vært Arbeiderpartiet og Høyres nærmeste allierte i denne kampen MOT en opplyst og kunnskapsbasert debatt. Det er nesten ikke til å tro...

Nå har altså «eldsterådet» i SV konkludert – og med Kirsti Bergstø som nestleder i sentralstyret kom det vel ikke veldig overraskende på noen at konklusjonen ble som den ble. Sjelden har vel begrepet «bukken og havresekken» passet bedre.

At et internt utvalg nå skal gjennomgå og evaluere hele nominasjonsprosessen kan jo bli interessant å følge med på i tiden fremover – ikke minst når det nå har kommet frem at arbeidet skal ledes av tidligere fylkesleder i Hordaland SV, Gina Barstad; venninne av Kirsti Bergstø, som nå sitter i partiets sentralstyre sammen med henne…

Minst like interessant blir det imidlertid å se velgernes konklusjon, etter valget til høsten.

Når kunnskap blir en fiende og kamp MOT en faktabasert konsekvensutredning blir retningsgivende for et partis standpunkt, er i alle fall min konklusjon klar. Selv om det er med tungt hjerte...

Magnar Leinan