Det er vaksiner på vei

Meninger

Tempoet i vaksineringen øker. Det kommer stadig flere vaksiner til Norge. Mer enn 200.000 norske kvinner og menn er nå ferdig vaksinert. Godt over 400.000 personer har fått den første av to doser. Hver eneste uke øker antallet vaksinerte.

I starten av denne måneden forventer vi 100.000 doser i uken. I slutten av måneden det dobbelte. Neste måned øker leveransene enda mer.

Vaksinene gir god beskyttelse mot sykdom etter første dose. Regjeringen åpner nå for at intervallet mellom vaksinedose en og to kan forlenges fra tre til seks uker hvis det anbefales fra Folkehelseinstituttet. Det vil innebære at flere får beskyttelse raskere.

Folkehelseinstituttet anbefaler at AstraZeneca-vaksinen kan tilbys personer over 65 år, fordi vi nå har kunnskap om at den også har god effekt for eldre.

I tiden som kommer vil vaksineringen altså ta seg kraftig opp i Norge. Vi ligger godt an sammenlignet med de fleste andre land i Europa.

Mange som venter på vaksiner synes likevel det går for sakte. Det forstår jeg veldig godt. Jeg er utålmodig selv, og skulle gjerne sett at det gikk fortere. Men utviklingen og produksjonen av vaksiner har aldri gått raskere enn den gjør nå. Da vi stengte ned landet 12. mars i fjor visste vi ikke hvor lang tid det ville ta før vi fikk den første godkjente koronavaksinen. Under ett år senere ble den første vaksinen godkjent. Kort tid etter ble den første vaksinedosen satt i Norge. Ingen har noen gang sett noe lignende.

I vaksinedebatten kan det virke som om det andre steder i verden er vaksiner til salgs som norske helsemyndigheter bare kan dra og kjøpe.

Om det hadde vært så enkelt, hadde vi dratt uten å nøle. Men det finnes ikke noe lager med ferdigproduserte godkjente vaksiner der vi kan stille oss i kø for å kjøpe det vi trenger. Det produseres rett og slett ikke vaksiner så fort at det er nok til alle som vil kjøpe. Myndighetene i alle verdens land gjør alt de kan for å sikre sin befolkning vaksiner. Det gjør også norske myndigheter.

Flere har tatt til orde for at Norge må kjøpe den russiske Sputnik-vaksinen for å få fart på vaksineringen. Denne vaksinen er ikke godkjent av legemiddelmyndighetene. Hvis den blir godkjent, hevder produsentene at de kan levere ti millioner doser til EU-fellesskapet tidligst i juni, noe som vil utgjøre rundt 100.000 doser til Norge. Det er et beskjedent antall sammenlignet med de rundt to millioner dosene vi forventer å få i juni gjennom eksisterende avtaler med EU.

Vi har valgt å forhandle og kjøpe inn flere typer vaksiner sammen med EU-landene, i stedet for å forhandle på egen hånd og satse på noen få vaksinekandidater. For å sikre den norske befolkningen vaksiner, har vi sagt ja til utvidelser av alle avtaler med industrien.

Vi har nå inngått avtaler som innebærer at vi har nok vaksiner til å kunne vaksinere den voksne befolkningen i Norge tre ganger.

Det kommer stadig flere av dem nå.

Helse- og omsorgsminister

Bent Høie (H)