Når skal vi slutte med å diskriminere?

Meninger

En venn fortalte meg at han slet med sosial angst, og at han derfor endte opp med å prøve å ruse seg. Han ble deretter rusavhengig, men turte ikke å oppsøke hjelp da han var redd for å bli straffet. Jeg vet at det er mange som er i like situasjoner som han, og det er nettopp derfor vi trenger rusreformen. Kompisen min kunne vært rusfri den dag i dag, hadde han bare hatt muligheten til å spørre om hjelp uten å bli straffet.

Det sporet han havnet i for flere år siden, burde ikke være det som ødelegger han for resten av fremtiden hans. Med denne rusreformen, vil det bli trygt for mennesker med tunge, psykiske lidelser å oppsøke den hjelpen de trenger og fortjener. Dette kunne vært din bestevenn, bror, datter, kjæreste, onkel eller mor.

Dette er en problemstilling som kan ramme de du står nærmest, når de allerede er i en tung situasjon uten å motta hjelp. Slik det er nå, er det mange saker hvor politiet slipper løs politihunder fremfor mennesker som er i bisettelse av rus. Dette er med på å skape traumatiske hendelser, hvor utfallet ofte blir at vedkommende sliter enda mer i ettertid.

Rusreformen vil ikke gjøre rus lovlig, men det handler rett og slett om å gi hjelp i stedet for straff. Vi lever i 2021, men enda så blir ikke alle menneskene i samfunnet vårt inkludert. Også de menneskene i tunge situasjoner fortjener å bli inkludert, og å få den hjelpen de ikke fikk før problemene startet.

Elise G. Pettersen

Politisk Nestleder

AUF i Finnmark