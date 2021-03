Lykke til, Pasientfokus!

Meninger

Det satt langt inne, men i dag kom bekreftelsen på at Pasientfokus stiller liste til høstens stortingsvalg. Har du husket å signere listen slik at alt det formelle er i orden?

Blir kamp om Alta-velgerne: Dette er topp tre på pasientfokus-lista – Ei knallsterk liste som favner bredt og har stor tillit hos folk.

Kritiske røster snakker om at en slik liste ikke får noen innflytelse og at det er de etablerte partiene vi skal stole på. Hva mener Pasientfokus om andre saker?, spør de. Vi kan ikke stole på en protestliste som ikke favner bredere i Finnmark, er mantraet. Ikke la dere lure. Jeg tror partiene på venstresiden skjelver i buksene nå. Dette tror jeg er det de fryktet aller mest..

Sitter du og ikke vet hvem du skal stemme på fordi du føler at ditt parti har sviktet deg? Tenker du at denne gangen er fortvilelsen så stor at jeg rett og slett vil stemme blankt? Føler du deg så sviktet av de som deler ditt politiske syn, at du faktisk har tenkt å bli sofavelger? Da mener jeg at du skal stemme Pasientfokus. Det er i mine øyne det eneste alternativet for oss som ønsker å protestere mot det de etablerte partiene står for.

Hvis alle stemmeberettigede i Alta og Kautokeino stemmer av gammel vane, vil vi egentlig si at vi ikke bryr oss. Dersom alle som ønsker å fortelle at de ikke er fornøyd, stemmer Pasientfokus, vil vi på tvers av politiske parti si ifra at vi ikke er fornøyd med hvordan vi i vår region blir behandlet.

For min egen del er det underordnet om Pasientfokus faktisk kommer inn på tinget. Jeg ønsker å fortelle mitt parti at det som har skjedd i vår viktigste sak, ikke har min støtte. Det er det mange med meg som også tenker, og nå har vi en konkret liste vi kan støtte for å vise vår frustrasjon. Jeg gjør ikke dette av lett hjerte. Jeg mener også som Pasientfokus at det skulle vært unødvendig å stille liste. Men denne gangen må vi stå sammen og vise at vi faktisk er den mest folkerike regionen. Gjør vi ikke det denne gangen, vil historien gjenta seg om fire år.

Lykke til, Pasientfokus!

Ottar Pettersen

Aronnes